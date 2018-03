Ciclo Orientado: SITECh Federación pide un Congreso de Nivel Secundario

SITECh Federación reitera su postura en relación a la transformación del Ciclo Orientado. Vuelve a expresar su rechazo a las condiciones en la que se lleva adelante el procedimiento para aplicar la misma.

Recuerda “que la tan mentada transformación es patrocinada y empujada por organismos internacionales desde la época del kirchnerismo y que hoy es potenciada por el macrismo, por lo que no es otra cosa que la puesta en práctica de una matriz neoliberal aplicada en educación, donde el papel del docente queda desdibujado frente a un modelo que pretende instalar una educación centrada en formar mano de obra barata, por lo que la calidad en la formación queda relegada a un segundo plano”.

“Esta situación ya fue advertida por este sindicato en el año 2.015 cuando requeríamos la urgente necesidad de realizar un Congreso de Nivel Secundario, pedido que fuera canalizado por mesa técnica en aquella oportunidad y que como de costumbre no fuimos escuchados”, expone SITECh Federación. A lo que acota que que “la caja curricular fue impuesta por lo que no fue producto de un debate en el que los implicados directos pudieran participar ya que fueron dejados de lado, y con el agravante de que su única participación se redujo a la elección de una orientación sobre la base de la nada misma, ya que no poseían en ese momento la información necesaria y pertinente para hacer frente a tamaña decisión”.

“La solicitud de un Congreso no es caprichosa sino que se debe a la necesidad de debatir con uno de los actores principales como es el docente, la implicación de la transformación, es decir, la caja curricular y las competencias de titulo, teniendo como experiencia lo sucedido con los profesores de Ciencia de la Educación, que tuvo que llegarse a un paro, que es inédito en la provincia del Chaco, que fue exclusivamente del Nivel Superior para que el Ministerio de Educación pueda entrar en razones y corregir sus actos”, señala el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Tras lo cual, señala que “ante la continuidad de intentar meter por la ventana la transformación, no se descarta se convoque a un paro exclusivo del Nivel Medio a los fines de que este Ministerio entienda de una vez que la docencia no está dispuesta a que la transformación signifique perjuicio para el Sistema Educativo y para los docentes”.

Aclara que “SITECh Federación se retiró de la mesa técnica en disconformidad, no solamente por los resultados que puede producir esa mesa, sino porque fundamentalmente no se había consultado a la docencia sobre la caja curricular y en relación la misma, las competencias de título”. En este sentido, considera que “la permanencia de este sindicato nos convertía en verdugos de los propios docentes y la clamada idea de pelear desde adentro era de imposible cumplimiento en cuanto que no tenemos un mandato certero de lo que pretenden los docentes, ya que en algunas situaciones se presenta la paradoja de que beneficiar a unos era perjudica a otros y en ese sentido tenemos de experiencia con la lucha salarial, en la cual no nos préstamos a ser partícipes de perfumar los ajustes que aplica este gobierno”.

“La única solución posible a esta situación es suspender su aplicación y recurrir al sistema más democrático que es la participación activa de los principales actores, por eso proponemos un Congreso del Nivel de distintas instancia y con mandato de las propias instituciones sin descartar la participación de la comunidad educativa en su conjunto”, plantea SITECh Federación. Para luego indicar que “también es necesario se involucre la Cámara de Diputados para que las posibles secuelas o daños colaterales puedan ser subsanados a través del dictado de una Ley”.