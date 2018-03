SITECh Sudeste disconforme con reubicación docente

SITECH Sudeste deslinda responsabilidades derivadas de la aplicación de la Resolución 1.183, que dispone la aplicación de la nueva estructura curricular en el tercer año de las escuelas secundarias. Aclara que la misma no refleja la postura del sindicato docente.

Explica que “la aplicación de la nueva estructura curricular no refleja la postura de esta organización ante el delicado tema de la reubicación docente. Esta decisión se funda en el hecho de que ahora se quiere terminar a las apuradas un trabajo que se discontinuó en diciembre pasado y que en marzo de este año se lo puso en manos de gente extraña al sistema educativo chaqueño y sin compromisos reales con el mismo”.

Luego, precisa que “se homologan los espacios Formación Ética y Ciudadana con Construcción Ciudadana y Educación Estética y Práctica con Tecnología, en desmedro en este último caso de la formación de los docentes de Tecnología, aún reconociéndose que tienen contenidos diferentes”.

Recuerda que “estos hechos se vienen sucediendo en el marco de convocatorias a mesas técnicas que no garantizan la representatividad gremial y con representantes oficiales que no aportan conocimiento ni información ni preocupación por el resultado; y con un funcionamiento totalmente desvirtuado, como quedó demostrado cuando no se aceptó el pedido de este sindicato para efectuar consultas sobre la homologación antes de una decisión final, con lo que se pone en duda si lo que se quiere es una participación responsable y constructiva o simplemente un acompañamiento para la foto”.