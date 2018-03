Supuestos casos de corrupción: Piden asistencia para una de las detenidas

El secretario de Derechos Humanos de provincia del Chaco, Juan Carlos Goya visita a la ex secretaria del gobernador Domingo Peppo, Susana Fernández, quien se encuentra en la comisaría de la Mujer. Con motivo de salvaguardar la vida y el bienestar de la mujer solicitó asistió asistencia médica.

Susana Fernández, ex secretaria privada del gobernador Domingo Peppo.

De acuerdo a la información que recibió la Secretaría de Derechos Humanos la ex secretaria del gobernador, Susana Fernández no se alimenta adecuadamente, por lo que solicitó asistencia médica para corroborar que se encuentre en óptimo estado mental y físico. Por tal motivo, aclara que preserva ante todo el bienestar de las personas que estén o no privadas de su libertad.