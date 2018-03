La Mesa Multisectorial Feminista convoca a decir Nunca Más

La vigilia comenzó a las 19 de este 23 viernes con un torneo de fúbtol mixto contra la violencia institucional "Facundo Ferreira, Ni Unx Pibx Menos". Los partidos se realizarán en las canchas de fútbol montadas en la calle Marcelo T de Alvear frente a la Casa Museo por la Memoria.

Luego subirán al escenario artistas locales comprometidos como la Negra Karen, Murga Herederos del Mate, Chino Niveiro y Lecko Zamora, Víctor Fernández, Eric Azcarza, Laura Molodezky (performance), ballet folclórico, Fundación Yo Soy, Karma, Santa Cultura, Selva Nazaruka y Marcelo Wurm y Juan Solá.

“A la medianoche, en el inicio de 42 aniversario del golpe de Estado más sangriento de la historia argentina se quemará un muñeco Chocobar para gritarle al Estado que no hay Nunca Más sin Ni Un Pibe Menos, No hay Nunca Más sin Ni Una Menos, No hay Nunca Más con presidentes que defiendan y promuevan la matanza de niños en nuestros barrios”, señala.

Carga contra “ la persecución y el asesinato de las comunidades originarias en territorios que pretenden los terratenientes extranjeros, No hay Nunca Más sin Justicia por Martires Lopez, No hay Nunca Más sin Santiago Maldonado, Rafael Nahue, Facundo Ferreira asesinados por el gobierno de Mauricio Macri.

Las niñas Abril y Cande de 13 y 9 años pintarán un cuadro alusivo y habrán pinturas y hojas para todos los niños que quieran representar al golpe de Estado.

“Convocamos y nos juntamos para defender la Memoria en tiempos de olvido. Porque fueron 30 mil y 30 mil somos todos. Para exigir justicia en tiempos de prisión domiciliaria, porque son genocidas que torturaron y asesinaron a nuestros compañeros, adónde vayan los iremos a buscar. Para exigir la Verdad porque nos faltan mas de 400 nietos y todavía no nos dijeron adónde escondieron los cuerpos”, manifiesta.

Adelanta que durante la vigilia pintarán en conjunto el banner de arrastre de la marcha del 24 que se realizará a las 20, concentrando a las 19 en el mástil mayor de la avenida 9 de Julio. “Porque la memoria la construimos y defendemos colectivamente, marcharemos para que se entienda que jamás nos reconciliaremos!, exclama.

La MMF está conformada por la mayoría de los sindicatos y organizaciones Como Barrios de Por, CCC, La Poderosa, ATE, UPCP, colectivo Ni Una Menos, Mala Junta, Mumalá, Movimiento Evita, movimiento popular la dignidad, Ctep, Atacc, originarios de lucha, PTP, PCR, UMEL, CEPA, corriente ovincial Kirchnerista, Unidos y Organizados, Libres del Sur, MTL, APDH, FORJA e independientes”, finaliza.