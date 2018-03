Causa Caballero II: Fiscales fundamentan las imputaciones

Durante la mañana de este viernes 23, tuvo lugar en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, el inicio del alegato fiscal en el juicio oral denominando “Caballero II”, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco durante la última dictadura cívico militar que iniciara el 24 de marzo de 1976.

La audiencia comenzó cerca de las diez horas, con el desarrollo por parte del fiscal federal Carlos Amad de los fundamentos de la acusación, y continuó con la enumeración de pruebas y testimoniales sobre los hechos de violencia sexual y desapariciones forzadas que se juzgan, realizada por el fiscal Diego Vigay.

Ambos fiscales consideraron plenamente acreditados los hechos y la existencia de un Centro Clandestino de Detención en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física.



La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 5 de abril, oportunidad en la cual, concluido el tramo de exposición de Vigay, el fiscal Patricio Sabadini presentará el detalle de las responsabilidades que se le endilgan a cada uno de los acusados y el consiguiente pedido de pena.

Cabe recordar que en su alegato, realizado el jueves 22 de febrero, las respectivas querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en conjunto la de Nación presentaron un pedido de prisión perpetua para Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli, todos ellos con un promedio de entre 6 y 8 hechos imputados.



Además, se solicitó la pena de 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho).

Este juicio continúa el proceso realizado en 2010 (Caballero I) y se caracteriza por tres cuestiones: es el primer juicio en la temática en el cual se investiga desaparición forzada en la ex Brigada, se imputa por privación ilegítima de la libertad y en el que se considera a la violencia sexual como delito autónomo. El delito de privación ilegítima de la libertad, que el primer juicio no trató, comprende delitos que no se incluyeron en el primer juicio como la falta de una orden de detención, ausencia de abogados defensores y falta de información a las familias de las personas detenidas.

Durante la realización de la audiencia, organismos de Derechos Humanos que integran la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones sociales y políticas se congregaron en las inmediaciones a la sede del TOF para acompañar la presentación de la acusación de los fiscales federales. En este ámbito, se realizó una ronda de lectura, la presentación de un número artístico de danza y la intervención en las inmediaciones del monumento a San Martín en la plaza central con imágenes de los pañuelos de Madres de la Plaza de Mayo.