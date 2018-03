Estatales reclaman mejores salarios

Los participantes del reclamo de organizaciones llegaron marchando en distintas columnas por avenida 9 de Julio y calle Irigoyen. Se ubicaron en los alrededores del mástil central para luego trasladarse hacia la esquina de la Casa de Gobierno, en la esquina de Marcelo T de Alvear y Mitre, donde luego expusieron los referentes sociales y sindicales.

Estuvieron manifestando sectores representantes de la Unión del Personal Civil de la Provincia, ATECh, SITECh Federación, Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, UTrE CTERA, FESICh SITECh Castelli, Asociación Trabajadores del Estado, APTASCh, Policías Autoconvocados, ASAFE, FOB, PCR, MTD 17 de Julio, entre otras organizaciones.

En el escenario montado frente a la casa gubernamental, Carlos Cuevas, secretario general de UTrE CTERA, expresó: “ Si hay un Estado somos nosotros; en ausencia de los gobiernos que no llegan a los lugares más lejanos de nuestra provincia como de nuestro país. Esta política que hoy se está brindando en el Chaco, no es casual. Ayer hubo una marcha importante en Chubut, muy semejante a nuestros conflictos, ya con cesación de pagos, y siguen y siguen avanzando. Lo único que están logrando es que la gente se una, los sindicatos se junten y que el campo popular salga a las calles.

En otros tiempos discutíamos salarios, era más o era menos pero discutíamos, llegamos las paritarias pero discutíamos, en enero nos sentaron en las paritarias y después nos enteramos por un decreto que decía cuánto teníamos que ganar. El 10 por ciento no alcanza, pero encima el 10 por ciento es en noviembre. No es casual que empiecen los decretos. En los ’70 decía Comunicado N°1, Comunicados N° 2, hoy el gobierno nacional sacó un decreto que modificó más de 50 leyes. Eso es dictadura ¿Para qué están los congresos? ¿para qué elegimos representantes? No es casual que los mismos gobiernos provinciales también apliquen decretos. No necesitan ni diputados, ni dirigentes sindicales, van a decidir ellos que tenemos que ganar. No es casual, son los civiles de la dictadura que hoy nos gobierna.”

José Niz, secretario general de UPCP, dijo que “hay que decir basta, señor gobernador es momento que comience a gobernar para todos los chaqueños, abran las puertas de la negociación dando respuestas a los distintos sectores, a los docentes, con los salarios que verdaderamente necesitan, que los dignifiquen, condiciones laborales dignas y seguras, para que todos los trabajadores tengamos la herramienta fundamental para dar servicios públicos. Hoy nos damos cuenta de que nos han estafado sistemáticamente, ahora depende de nosotros si vamos a permitir que nos sigan estafando, nos sigan mintiendo y que nos sigan metiendo las manos en el bolsillo. No estamos dispuestos que nos roben los medicamentos, los útiles, por eso estamos acá exigiendo. Estamos para levantar la voz y decir no somos corruptos”.

A su turno, Eduardo Mijno, secretario general de SITECh Federación, indicó: “se trata de un movimiento muy grande de todos los gremios estatales y la fuerzas que podemos tener docentes con empleados públicos para decirle al gobernador que no estamos de acuerdo con esta política de ajuste, asi que hoy va ser una manifestación muy numerosa la idea es hacer un acto inclusive un abrazo simbólico a la plaza nos estamos concentrando está el sector docente que va a marchar”.

Informe y fotos: Mónica Carolina Báez Vargas- Lucas González