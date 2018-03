Supuestos casos de corrupción: La FIA pide ser querellante

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas presentó ante el equipo de fiscales del Poder Judicial del Chaco la solicitud formal de intervención del organismo como querellante particular en la causa que investiga a ex funcionarios del Ejecutivo provincial por presuntos delitos de violación de los deberes, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El pedido lleva la firma de la fiscal general subrogante Susana Esper Méndez y expresa entre otras cosas que en el organismo se tramita el Expediente N° 3484/18 caratulado "FIA s/investigacion de oficio ref. supuestas irregularidades de funcionarios -Ley 1341-A" ante posibles irregularidades e infracciones a la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública, apertura que fuera dispuesta en su carácter de autoridad de aplicación de la norma -artículo 18-.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicita intervención en carácter de querellante particular con el objeto de coadyuvar en la investigaciones, en razón de la naturaleza jurídica y objeto de este organismo y las facultades legales que le fueran otorgadas de investigar, formal, legal y documentadamente hechos u actos que puedan ocasionar daños y perjuicios a la hacienda pública o comprometer la gestión general administrativa; en la presunta malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito en que tuvieran intervención o se encontraren involucrados los ex funcionarios públicos y otras personas, a saber: Héctor Horacio Rey -ex secretario general de la gobernación-; Roberto Marcelo Lugo - ex subsecretario de comercio y servicios-; Susana Beatriz Fernández - ex secretaria privada de gobernación-; Ismael Ángel Fernández; Facundo Edgardo Marcelo Gil; Yaczuk Mónica Viviana; Hugo Orlando Rey; Claudia Soledad Varela; Héctor Omar Alonso; Ricardo Ariel Retamozo; Walter Rolando Retamozo.