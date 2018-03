Para SITECh Federación, la corrupción está en el Ministerio de Educación

SITECh Federación afirma que la corrupción no solamente está en el Ejecutivo sino también en el Ministerio de Educación. Menciona la asignación de proyectos especiales, horas cátedras y desmanejos premeditados.

“La crisis de corrupción en la que está sumergido el gobierno provincial no hace más que confirmar las denuncias efectuadas en forma reiterada y sistemática que venimos realizando desde este sindicato”, afirma SITECh Federación. A esto apunta que “vale la pena recordar que una de las denuncias más destacadas tiene que ver justamente con la Oficina de Información y Transparencia a la que irónicamente hemos renombrado como “Oficina de Desinformación y Ocultamiento” y que hoy, a la luz de los hechos ha quedado demostrado que el personaje nefasto de Horacio Rey hace gala de la corrupción, situación ésta que se reproduce a manera de espejo en el propio Ministerio de Educación”.

“En una provincia en la que la corrupción es moneda corriente y en la que funcionarios de primera línea están siendo investigados, cobra fuerza cada una de las denuncias que venimos efectuando y de las que el Ministerio de Educación no es ajeno”, sostiene el sindicato docente que encabeza Eduardo Mijno. En este sentido, señala que “si de hechos corruptos hablamos vale decir que bajo la modalidad de ‘proyectos especiales’ mantienen abierta una canilla siempre disponible para desviar fondos de educación y pagar a choferes, fotógrafos, futbolistas, etc. con horas cátedras de Nivel Secundario y Terciario. Huelga decir, que estos proyectos especiales se encuentran resguardados por el propio Ministerio bajo 7 llaves y como es costumbre, en esta provincia, acceder a la información es prácticamente imposible ya que publicar estos datos sería transparentar un sistema de corrupción que les permite mantener la obediencia de los amigos del poder y dar riendas sueltas a la timba de horas cátedras”.

Destaca que por esta razón SITECh Federación ha denunciado “el ocultamiento de información que le permite al Ministerio y sus funcionarios mantener una ventana abierta por si una noche trasnochada es necesidad de urgencia fabricar una resolución, como fue el caso de la vergonzosa maniobra de mentir a la propia Corte Suprema de Justicia cuando a raíz de dar respuestas por la memorable Resolución 506, inventaron entre gallos y media noche, una resolución del año 2015 en pleno 2017. Esta falta de seguridad jurídica dentro del Ministerio de Educación no es ni casual, ni improvisada puesto que es un accionar premeditado para cubrirse, si fuera necesario, de sus propias inoperancias y desmanejos corruptos”, afirma el gremio docente.

Poco después menciona “el aceitado sistema paralelo que han construido para beneficiar con creces y devolver favores a aquellos movimientos sociales afines al gobierno. El montaje de este sistema para el que se destinan fondos millonarios, pero sobre los cuales tampoco hay información, es producto de un Ministerio viciado de corrupción y cegado por mantener lealtades, todo esto posibilitado por la falta de reglamentación de la ley de Educación, por lo que está dormida en el escritorio de algún burócrata para no cortar con ese jugoso flujo de dinero que desvían de educación a su antojo y paladar”.

En esa línea, SITECh Federación indica que “la corrupción dentro del Ministerio es de larga data, ejemplo de esto es el caso de dos ex ministros de Educación, Francisco ‘Tete’ Romero y Daniel Farías que fueron condenados por el Tribunal de Cuentas por un faltante de 3,3 millones de pesos. Asimismo, el Ministerio en tiempos de Farías, fue denunciado por sobreprecio en la compra de pelotas, banderas, etc. Todo esto sin la mínima respuesta por parte de los funcionarios implicados, pero que hoy frente a la convulsión por los hechos de corrupción que han salido a la luz y que pareciera sorprender a más de un chaqueño distraído, vuelven a estar en el tapete”. A partir de esto, le dice a la ministra Mosqueda que “mientras sea la corrupción lo que prime en nuestro sistema educativo estaremos muy lejos de pensar de manera seria la ansiada calidad educativa”.

Considera SITECh Federación que “es vergonzoso que Educación sea la caja que les permita a los corruptos mantener el engranaje siempre girando; es vergonzoso ver como las escuelas públicas se derrumban por el abandono en el que están inmersas; es vergonzoso que la ministra en absoluto desprecio por la clase docente anuncie descuentos por días de paros, como un mensaje cuasi mafioso, mientras vemos que la plata que dicen no tener para recomponer dignamente nuestros salarios, se despilfarra por otros conductos para sostener un aceitado sistema de corrupción”.

Por otra parte se refiere a la Justicia en esta provincia, remarca que “poco o nada tiene de independiente, cuestión que es alarmante ya que como ciudadanos comunes nos encontramos en un estado de desprotección frente a una justicia que ha dejado de ser imparcial y que responde de manera directa a los poderosos”. En este sentido, menciona “lo ocurrido en las elecciones docentes en el año 2013 que por maniobras de la entonces Junta Electoral, el Ministerio y posteriormente la Justicia burlaron la voluntad de los docentes, cuando un juez cajoneó una medida cautelar por más de un año para que la cuestión de fondo no se resuelva y los candidatos electos en aquella oportunidad puedan asumir, que dicho sea de paso eran mayoritariamente de este sindicato”.

“Ahora bien, esto que miramos con asombro, casi hasta incómodamente no es privativo de esta provincia y el olor nauseabundo de la corrupción se esparce desde el propio poder nacional, el de hoy y el de ayer, con la misma miserable intensión, utilizar los recursos del pueblo para enriquecerse, con funcionarios prostituidos por las mieles del poder y del dinero y a costilla del ajuste a la clase trabajadora, que aún en la profunda miseria observa atónitamente como son rifados sus derechos”, analiza el sindicato docente.

“Asistimos a una semana convulsionada en la que la corrupción de la provincia ha sido tapa de diarios y ha saltado a la pantalla de los medios nacionales, una corrupción que muchos parecían desconocer, como si vivieran en un Chaco paralelo en el que el último hecho de corrupción fue el de la compra de 15 tortas, y que como casualidad del destino casi premonitoriamente planteamos en la Mesa de Política Salarial unas semanas antes de que estallara y volara por los aires la famosa y bien inútil ‘Oficina de Información y Transparencia’ y con ella su máximo mentor que de transparente, solo tenía el nombre de su oficina. Ahora paradójicamente cuando la provincia se encuentra manchada por hechos de corrupción el gobernador lanza como la panacea la nueva ‘oficina anticorrupción’ que más menos sería poner el zorro a cuidar las gallinas”, plantea SITECh Federación.

“Pensar la corrupción como un hecho aislado puede llevarnos a adormecernos como sociedad, por lo que ante la ebullición de este último tiempo debemos mantenernos activos, oficiar de contralor de una justicia que ha demostrado estar más cerca de los poderosos que del propio pueblo; debemos estar alerta y no caer en la manipulación de algunos operadores que pretenden llevar agua para su molino y que a las claras poco y nada les importa se esclarezcan los hechos, ya que en gran parte muchos han sido cómplices por acción u omisión”, sostiene el sindicato que docente que dirige Mijno. A lo que luego afirma que “más que nunca debemos mantener la independencia de todos los gobiernos de turnos, partidos políticos e internas partidarias ya que solo el conjunto de los trabajadores en la unidad podremos quitar el velo a los corruptos, cortar los hilos de quienes pretenden manejarnos como si fuéramos marionetas manipuladas según el antojo de los poderosos. Por todo esto, y ante un país salpicado de corrupción reafirmamos una vez más no a los corruptos y no a los ajustadores”, asevera SITECh Federación.