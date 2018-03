Socialistas Unidos por el Chaco reclama se respete el debido proceso

Como primer medida, se realizará una concentración en el mástil mayor de la avenida 9 de Julio, este lunes 19, a las 9.30, para explicar allí los términos de la presentación. La misma, recibe el respaldo de todos los movimientos sociales y organizaciones políticas que temen una réplica local del Poder Ejecutivo Nacional. “Tememos de que ocurra una situación similar a los que pasó como el caso de Milagros Salas y a ex funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, sostiene Emerenciano Sena, presidente del Partido (MSUPCh). A lo que consideró que “son procedimientos inconstitucionales, por los que se encarcelaron a los dirigentes sociales, sin pruebas y en base a denuncias inconsistentes”.

La convocatoria de Socialistas Unidos por el Chaco es para las 9.30, en el mástil mayor de Resistencia para expresarse “en defensa de la democracia y gobernabilidad en esta provincia”.

En esa línea, Marcela Acuña, referente del movimiento Socialistas Unidos por el Chaco, señaló que “es inconcebible que la justicia macrista esté deteniendo de manera ilegal a los funcionarios, y luego van a seguir por los movimientos sociales, o militantes de cualquier color político diferente”. En tanto, aclaró que “no salimos a defender a nadie solo al debido proceso, que no pase lo que pasó con Milagros Salas, Amado Boudou, y a Fernando Esteche. Están viniendo por el Chaco, por todos nosotros, así que te pido que se sumen a nuestro conductor Emerenciano Sena, quien hará la entrega de un petitorio de manera simbólica porque sabemos que no tenderemos contestación”.

Instó la dirigente de Mujeres al Frente a participar. “No importa el color político que seas, lo que importa es que mañana vayan a tu casa meterte preso, difamarte, injuriarte y no tengas la posibilidad de decir estoy sobreseído, y todo esto es una fábula como ocurrió con la señora Susana Fernández que fue detenida injustamente porque no se respetó el debido proceso, no sé si es culpable o no”, indicó.

A manera de premisa, Acuña expresó: “Sumate a esta patriada para que no vengan por vos y por nadie”.

A esta convocatoria, dio el respaldo Emerenciano Sena, conductor de Socialistas Unidos por el Chaco. “Los esperamos para luchar por la democracia y el estado de derecho”, invitó.