En San Luis, Capitanich llama a la "unidad en la diversidad"

El intendente de Resistencia, Jorge Capitanich participó esta mañana en el encuentro de la militancia desarrollado en el parque La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis). En este ámbito ofreció su mensaje a los militantes justicialistas autoconvocados presentes y pidió un esfuerzo para que en unidad volver a conducir los destinos del país en 2.019. “Nuestra principal arma es el corazón. ¿Qué estamos esperando? El pueblo peronista exige que estemos juntos y unidos para dar batalla a la oposición y ganar en 2019”, destacó el intendente de la capital chaqueña.

Luego señaló: “Estamos cansados de los cobardes, de los que se dejan apretar, de los que se dejan extorsionar”. “¿Dónde está el coraje? ¿Dónde está la bandera de Perón, de Evita, de Cristina y de Néstor? ¿Dónde está ese peronismo vivo? Acá estamos, somos todos y somos muchos más. Hagamos un esfuerzo: unidad en la diversidad, desde una perspectiva plurilingüe, multicultural y plurirreligiosa”, planteó el ex jefe de gabinete de ministros de la Nación ante la multitud.

"Hay 2019"

En este contexto, recordó la célebre frase acuñada por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá el pasado 2 de febrero en Resistencia durante la celebración de los 140 años de Resistencia. “Nos juntamos y dijimos que es absolutamente necesario empezar entre todos a unir nuestros esfuerzos y voluntades. La frase célebre elaborada por Alberto fue: Hay 2019. Y hay 2019”, precisó Capitanich.

"El año del triunfo"

“Por lo que fuimos y somos capaces de hacer, juntos y unidos, el 2019 será el año de nuestro triunfo para mejorarles la calidad de vida a los argentinos, construir nuestra bandera y tener una patria libre justa y soberana”, dijo Capitanich.

Del encuentro realizado a unos 100 kilómetros de la capital provincial participaron Axel Kicillof (ex ministro de Economía de la Nación), Aníbal Fernández (ex efe de gabinete de ministros), el diputado nacional Andrés Larroque, Amado Boudou (ex vicepresidente de la Nación) y Hugo Moyano, entre otros dirigentes y legisladores.