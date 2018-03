Ricardo Sánchez respalda decisión de mantener el Congreso del PJ

El diputado provincial justicialista, Ricardo Sánchez, expresó su respaldo a la decisión de las autoridades partidarias de realizar el Congreso Provincial mañana, en el Club Social y Deportivo “El Fortín” de Machagai.

“Frente a posturas que planteaban un eventual corrimiento de la fecha nuestro Congreso Provincial, me inscribo dentro de los que quieren dar el debate mañana porque es una oportunidad para demostrar fortaleza política, y escuchar a la militancia, a pesar de que los mensajes para con los funcionarios no sean dulce”, analizó.

En ese marco, Sánchez apuntó que “dar la cara siempre es importante”, sobre todo en los momentos más “difíciles” como el que está atravesando el Gobierno chaqueño.

En referencia al pedido de algunos sectores, de prorrogar los mandatos en la conducción del PJ, el diputado provincial consideró fue “acertada” la posición de mantener en pie el Congreso Provincial. Consideró “respetable” la presentación de una carta documento de afiliados justicialistas pidiendo la realización de elecciones. “Así como entiendo que el Congreso es necesario, también creo que es acertado extender los mandatos: hay 54 intendentes que son nuestra mayor fuerza electoral en la provincia, y todos son presidentes del partido en su localidad, razón por la cual, llevar adelante internas partidarias que salgan a cuestionar a quien dirige el municipio, genera un desgaste innecesario”, evaluó Sánchez.

El legislador sostuvo que “en los lugares donde no somos gobierno, como en Sáenz Peña, hay una conducción que tiene un poco más de un año de gestión, y creo que si alguien quiere aportar al partido, no necesita la designación en un cargo”. “Hoy, el peronismo no necesita una elección interna para presidente del partido”, sentenció.