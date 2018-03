Detienen a ex funcionarios

Detienen a 3 de los 4 imputados en la causa por supuestos hechos de corrupción. Los detenidos son el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey; el ex subsecretario de Comercio, Roberto Lugo y la ex secretaria privada del gobernador y esposa de Rey, Susana Fernández; aún falta Ismael Fernández.