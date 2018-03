Denuncian por violencia de género al secretario general de ATE- Chaco

La encargada de la Secretaría de Finanzas del Centro de Jubilados de ATE- Chaco, Gloria Bravo, presentó una denuncia en la Comisaría de la Mujer por violencia de género contra el secretario general de esta entidad sindical, Mario Bustamante. Concurrió acompañada por Miriam Domínguez, secretaria gremial del sindicato estatal.

Tras la presentación, Domínguez expresó: “No es la primera vez que Mario Bustamante, secretario general de nuestro sindicato, actúa de esta manera, con total autoritarismo y violencia”.

Luego, Domínguez señaló que ella pasó por una situación parecida a la que denunciara Bravo. “Yo sufrí esas actitudes, de hecho dentro del sindicato estoy como freezada, no estoy ocupando funciones porque no puedo ni siquiera ocupar ninguna máquina en el sindicato, no puedo ocupar ninguna oficina, ante de cualquier cuestión dentro del sindicato me tengo que anunciar”, expuso.

Dijo la secretaria gremial de ATE- Chaco que esta situación es reiterada y se dio con otros integrantes de la Comisión Directiva. “Lo hizo primero conmigo, luego lo hizo con el secretario de Administración, con el contador Luis Leyes, hoy nuestro sindicato fue intervenido en áreas fundamentales porque precisamente se puso en cuestión los gastos que llevaba adelante el secretario general”.

Domínguez mencionó además una serie de irregularidades en el seno de la conducción de ATE-Chaco. “El año pasado se hizo un congreso bastante trucho, al cual no fui convocada pese a ser parte de la Comisión Directiva; no tuvimos la memoria y balance a tiempo, se entregó a los congresales, que ni siquiera sabemos si eran congresales o si eran personas puestas a dedo, violando toda normativa estatutaria de nuestro sindicato, y de ahí empezó toda esta cuestión de la intervención, hoy el secretario administrativo y la tesorera no están en sus funciones, mandaron a un miembro del Consejo Directivo Nacional a hacerse cargo de estas áreas”, detalló la secretaria gremial de ATE.

Asegura que todas estas situaciones provocan el mal funcionamiento de la conducción del sindicato estatal. “Hoy ATE Chaco no funciona con la Comisión Directiva como tiene que ser. El secretario adjunto también fue desplazado. Toda cuestión que se le haga al secretario general es motivo para que te saque de la Comisión, así con total autoritarismo, como pasó con Gloria”, reafirmó.