Peppo: "Nunca pensé en renunciar"

Desde Estados Unidos, el gobernador Domingo Peppo se manifestó sobre las acciones tomadas la semana pasada ante las investigaciones judiciales a funcionarios del Ejecutivo provincial. Ratificó la decisión de poner a todas las áreas del Gobierno a disposición de la Justicia ante cualquier requerimiento que permita dar claridad a la situación, para garantizar transparencia y libertad de acción. “Quiero transmitir la tranquilidad a la comunidad de que vamos a dejar que las instituciones funciones en libertad”, sostuvo.

“Ordené a todo el Gabinete que preste absoluta cooperación con la Justicia”, afirmó el mandatario chaqueño, quien comentó que dispuso separar de los cargos a los funcionarios que están siendo investigados para garantizar que no se va a intervenir con las investigaciones preliminares.

“Tomamos este tema con mucha responsabilidad, y tomaremos las medidas que sean necesarias”, manifestó. A lo que luego aseguró: “El Ejecutivo siempre está siendo controlado por el Tribunal de Cuentas, por cuestiones cotidianas y es algo normal, pero otra cosa diferente es la corrupción que no avalé y no voy a avalar; por eso he dejado que la Justicia actúe”.

Peppo sostuvo: “Soy un hombre que cree en la Justicia y también cree en la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario”. En este sentido, pidió a la sociedad tener responsabilidad: “Es muy fácil juzgar a las personas públicamente, pero quien tiene que juzgar es la Justicia, basa en pruebas concretas”.

“En este caso, estoy bregando por la claridad, la transparencia y la confianza que hay que tener en el Estado, de que todas las instituciones deben funcionar con absoluta libertad, seguridad y sin ningún tipo de prejuzgamiento”, enfatizó.

Por otro lado, el mandatario chaqueño habló del rol de ECOM Chaco en la investigación: “Ecom es una empresa de prestigio internacional, con un nivel de seguridad certificado por Microsoft. Si alguien intentó eliminar algún archivo, eso está registrado; y ordené a las autoridades que presenten todo lo que tienen a la Justicia”.

“Nunca pensé en renunciar”

Para llevar tranquilidad a la sociedad, el mandatario chaqueño enfatizó: “Nunca pensé en renunciar y no lo voy a hacer. La responsabilidad que asumí con el pueblo del Chaco la voy a cumplir hasta el último día”.

En tanto, pidió “no que hacer oportunismo político de esto, sino dejar que funcionen las instituciones”.

Peppo se dirigió también a la dirigencia peronista y a los militantes: “Que sepan que en los momentos difíciles surgen las oportunidades de crecer. El tema no es caer sino saber levantarse y seguir trabajando con la frente en alta y con la tranquilidad de quien no ha hecho nada”.

Aseguró que desde su lugar continuará trabajando “por los objetivos con los que nos comprometimos que es buscar para los chaqueños el desarrollo, la inclusión y la justicia social, para que cada chaqueño tenga una oportunidad. Porque para mí lo importante es la gente, y ahí voy a estar presente”.

Próximas acciones

En tanto, comentó que a partir de esta situación, a su regreso, agilizará medidas que ya las tenía programada: “Vamos a implementar acciones que ya las teníamos preparadas como decreto de contención de gastos, y otras cuestiones que buscan la transparencia en la gestión”, indicó. Tras lo cual, comentó que al volver de su viaje anunciará quién reemplazará a los funcionarios apartados de su cargo.

Por último, Peppo reiteró la orden que dio a todo el Ejecutivo de colaborar con la Justicia: “Que cada uno se defienda en donde se tiene que defender. Estoy absolutamente tranquilo en mi proceder y en mi accionar institucional y político”, sostuvo.