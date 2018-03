Licencias docentes deben tramitarse con artículos y números de códigos

SITECH Sudeste advierte que las licencias que gestiona el personal docente deben tramitarse con el número de artículos y números de código actualmente en uso. Explica que esto porque aún no se ha emitido el instrumento legal que valide la modificación de esta modificación.

SITECH Sudeste advierte a docentes en general, y a directivos en particular, que las licencias que tramita el personal docente deben diligenciarse con el número de artículos y números de código actualmente en uso.

En un comunicado suscripto por Gustavo Gross, secretario general de SITECh Sudeste, expresa que “ello en razón de que todavía no se ha emitido el instrumento legal que valide la modificación de esta situación”.

Aclara luego que “si bien está vigente el nuevo Digesto Jurídico- Ley 2591-A-, es menester el dictado del instrumento legal que ponga en vigencia los códigos correspondientes al nuevo articulado de la Ley 647 E (Estatuto del Docente, ex Ley 3529, t.o. Ley 5125), lo que hasta el momento no se ha dado”.