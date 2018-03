UPCP exige el pago de deuda con estatales provinciales

La Unión del Personal Civil de la Provincia exige que se pague a los trabajadores estatales provinciales. Acusa que "no hay excusas para no cumplir con los trabajadores".

UPCP denuncia que "los trabajadores son estafados por este gobierno”. A lo que seguidamente señala que “para hablar de transparencia los funcionarios deben dar el ejemplo”.

El gremio estatal rechaza el 10 por ciento en cuotas y exige que “inmediatamente se pague todo lo que se adeuda a los trabajadores, bonificaciones, refrigerio, aumento de las asignaciones familiares, cumplimiento de los pases a planta, derogación del Memorando 27/17, y la pauta salarial 2.018 con cláusula de actualización por el índice de inflación”.

UPCP mantiene este lunes 12 el estado de alerta, asamblea permanente y movilización y definió paro general para el jueves 15 y el viernes 16.

El secretario general de UPCP, José Niz manifestó que “los trabajadores fuimos acusados de corruptos por el secretario de Gobierno y Coordinación, Horacio Rey, hoy se dio vuelta la situación y el peso de la justicia cae sobre el mentor del Memorando 27 que prevé un sistema de sanciones paralelo a la Ley 2017(LEY 292-A), violando el derecho de defensa respecto de aquel que se adhiere a medidas de acción directa y se atreve a reclamar por su salario a una patronal, que hoy es acusada de corrupta por la Justicia Federal”.

“Hemos denunciado la tercerización y la transferencia de los presupuestos de los Ministerios que conforman el gabinete provincial a la Fiduciaria del Norte SA que trajo como resultado la desfuncionalización de nuestros compañeros y la fuga de fondos públicos sustrayéndolo del control del Tribunal de Cuentas y Contaduría General”, dice el gremialista estatal.

“Los funcionarios no están a la altura de las necesidades que tiene el pueblo, no sólo no han mejorado los servicios sino que cada vez están peor. Tenemos un alto déficit de recurso humano, alta precarización laboral con violación evidente de las normas laborales, no tenemos respiradores en la Terapia Intensiva del hospital Perrando y en el interior solamente hay médicos hasta el mediodía, si alguien se enferma después de las 12.00, está abandonado a su suerte”, expone Niz.

Luego amplía en los cuestionamientos: “Más grave aún, es que las derivaciones a Resistencia o a hospitales cabecera con pacientes críticos se realizan sin médicos, carecemos de personal de limpieza en los establecimientos sanitarios y con las nuevas infecciones intrahospitalarias los pacientes están expuestos a contagiarse de virus y bacterias que los llevan a la muerte. No tenemos camas, y los equipamientos son obsoletos. Las ambulancias que supuestamente compraron nunca llegaron a la UCCEM (ex 107)”.

“La tercerización es un mal que afecta de modo directo a los trabajadores y al pueblo del Chaco, nos acusaban de corruptos sin pruebas, y con esa excusa desmantelaron la Dirección de Medicina Laboral, los servicios de alimentación de los hospitales, modificaron estructuras orgánicas para poner a los ‘amigos y cómplices del poder’ en puestos claves, digitalización de archivos, nunca realizadas pero siempre pagadas en su totalidad”, señala Niz. A lo que seguidamente, dice que “estas acciones espúreas se realizaron desde el Poder Ejecutivo, estos son los mismos que tienen la indecencia de manifestar que no tienen plata, que tienen déficit, que tienen que respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que todo es por culpa de los sueldos que les tienen que pagar a los trabajadores. Se acabó la mentira”.

Dice Niz que “la administración pública provincial cuenta con profesionales expertos y capacitados para la implementación de sistemas y procesos que mejoren el funcionamiento del Estado y esperamos que se ponga fin a la contratación de consultoras o empresas que cobran sumas siderales de dinero y no hacen nada, como ejemplo la digitalización de historias clínicas que nunca se efectivizó o el control informatizado a través de una Dirección de Salud Ocupacional que lo único que hace es violar la legislación vigente, esta última dependencia también creada a instancias del secretario De Gobierno, quien también concentró en su despacho todas las pautas y presupuestos que implicaran el movimiento de fondos públicos”.

En último término, Niz asevera que “retener lo que nos deben también es corrupción, así que ahora no hay excusas para no cumplir con los trabajadores y pagar todo lo que adeudan, porque ya se sabe la vara que se aplica a los corruptos”.

