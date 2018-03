"Tenemos que dejar que la Justicia actúe", pide Nievas

En conferencia de prensa, el ministro Gobierno, Martín Nievas ratificó las definiciones del gobernador Domingo Peppo en relación a las actuaciones judiciales que se concretaron durante la jornada de este viernes. “Por decisión del gobernador se ha puesto toda la colaboración y la documentación requerida a disposición de la Justicia, dentro del marco de una investigación preliminar que lleva adelante la Fiscalía Federal por probable comisión del delito de lavado de activo”, indicó.

También participaron de la conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Carlos Barsesa y la subsecretaria de Legal y Técnica, Jéssica Ayala.

Nievas precisó que hoy se realizó la requisitoria judicial en distintos organismos del Estado, puntualmente en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Legal y Técnica, y un edificio de Fiduciaria del Norte SA.

Asimismo, aseguró que se trata de una investigación preliminar, que se dio a partir de una denuncia anónima. “Todavía no hay ninguna imputación por parte de la juez”, dijo, a lo que apuntó que “una vez recolectada la documentación requerida recién se podrá saber si esta denuncia anónima tiene entereza suficiente”.

“Hay una decisión por parte del Gobierno de brindar toda la información ante las peticiones que haga la Justicia”, reafirmó Nievas. A la par que aseguró que desde primeras horas de esta mañana tomó contacto con el procedimiento y prestó colaboración.

“El juez no puede tomar ninguna determinación sobre responsabilidades, implicaciones y culpabilidades si no tiene pruebas; y hemos facilitado absolutamente toda la documentación”, indicó el ministro. Mientras que también bregó por el esclarecimiento del tema.

Nievas reiteró que al tratarse de una investigación preliminar, aún no existe ningún pedido de detención ni de imputación de delito, y por lo tanto no hay ningún funcionario buscado. “A la sociedad le reiteramos que este Gobierno y nuestro gobernador se ha caracterizado por ser un hombre sencillo, afecto al diálogo, y con una profunda integridad y honestidad. Él ha manifestado en todas las oportunidades, que no va a tolerar ningún acto de corrupción, no va a tolerar ningún tipo de desquicios en ningún punto legal, y desde ese sentido indicó que estemos a disposición de la Justicia”, afirmó.