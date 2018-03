Trabajadoras estatales reclaman por maltrato laboral y abuso de autoridad

Los trabajadores estatales provinciales participaron de la marcha por la igualdad de géneros que se realizó esta mañana, en el centro de la capital chaqueña.

En el marco de la manifestación, Marcela Tévez, integrante de la Comisión Directiva de la Unión Personal Civil de la Provincia, expresó a Chaco On Line que “estamos haciendo honor a nuestros días para seguir en defensa de la lucha de nuestros días”.

Señaló la dirigente estatal que “la violencia de género está muy picante y el tema del maltrato y abuso de autoridad”. A lo que seguidamente apuntó que “generalmente no quieren dan lugar a que una mujer ocupe un cargo más importante que el hombre, que es parte del machismo, esto tiene que ver con la carrera administrativa en donde las mujeres nos capacitamos cada día más y no solamente somos mamá, esposa, sino trabajadoras y profesionales”.

Mayores preocupaciones que son transmitidas por las mujeres

A la hora de hablar acerca de las inquietudes de las mujeres de la administración pública chaqueña, Tévez dijo que en este momento les preocupa la situación económica, la educación y la salud. “Nosotras no podemos mandar a estudiar a nuestros hijos y en salud, nos preocupa las enfermedades comunes, las que tienen que ir a un oculista pero no pueden pagar plus en el interior, como Charata , ya que nosotros no tenemos acceso a grandes especialidades del gran Resistencia”.

Explicó que vive en Charata pero también viven una situación similar las trabajadoras de Corzuela, Las Breñas, Gancedo y Hermoso Campo.

Poco después las trabajadoras de UPCP marcharon alrededor de la plaza 25 de Mayo y finalizaron frente a en el Mástil Central, en avenida 9 de Julio, donde la secretaria de la Mujer de UPCP ofreció el mensaje para las mujeres allí presentes.