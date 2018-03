El Frente Gremial Docente de Castelli manifiesta en defensa de la Educación Pública

El Frente Gremial Docente de Juan José Castelli convoca a una nueva marcha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales docentes, en una asamblea general. Rechaza el decreto de eliminación de las paritarias nacionales y las políticas de ajuste, a la par que denuncia que no dejan a los docentes adherirse a los paros y les niegan las licencias por embarazo o por enfermedad.

El frente gremial de Juan José Castelli, integrado por ATECh, FESICh SITECh Castelli y SITECh Impenetrable, convocó a una asamblea general, contando con una masiva participación docente. Aseguran estas entidades sindicales que “de esta manera se demostró el apoyo a esta iniciativa de unidad de los sindicatos, dejando de lados las diferencias burocráticas, mercantilistas y dañinas que promueve el gobierno”.

“La eliminación por el decretazo del macrismo de llamar a paritarias, produjo un repudio de las bases docentes locales, donde el gobierno nacional elimina toda responsabilidad financiera, incentivo, composición salarial, recorte de los planes Fines, Conectar Igualdad, Mejora, si bien estos proyectos eran pagados en negro, manejados en algunos casos por punteros políticos, dejaron a muchos trabajadores de la educación sin trabajo, lejos de blanquear y mejorar estos proyectos, optaron por eliminar”, dicen desde el frente gremial docente. También mencionan que “en la provincia del Chaco, ofrece un magro aumento del 10 por ciento; en San Luis, cerraron la paritarias en un 40 por ciento, Misiones en un 15 por ciento, estas políticas parten el país en tantas provincias, no se piensa la educación en términos federales. El ofrecimiento del 10 por ciento en tres tramos nos deja lejos del salarió básico al igual que la canasta básica de 16,700 pesos; el básico del maestro está en 6.944,63 pesos. Las políticas de ajustes nos están condenando a la pobreza más extrema”, aseveran.

“No solo nos quedamos en el tema de la composición salarial, denunciamos el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, en las escuelas de gestión privadas, proyectos comunitarios, gestión social, no dejan a los docentes adherirse a los paros, les niegan las licencias por embarazo o por enfermedad común, no pueden asistir a las capacitaciones, congresos, realizar licenciatura, alegando que la calidad educativa se realiza con el docente en las aulas, sin importar su salud y su formación continua”, exponen las entidades sindicales.

“Este sistema de escuelas funcionan en un sistema paralelo, amparado por el Estado, en los ‘proyectos especiales y escuelas comunitarias, gestión social, los docentes en su gran mayoría no cuentan con títulos, manejadas por punteros políticos, donde el arreglo del gobierno es darle estos favores para que no salgan a protestar en las calles”, expresan los gremios del Frente Docente de Castelli.

“La ministra actual es la que estaba a cargo del planeamiento, donde se dedicó a generar cargos para extorsionar la lucha de los trabajadores. Como si fuera poco, como favor a su hermano, le dio 500 horas de educación para la facultad, donde no tienen convenio con el Ministerio de Educación”, afirman los gremios.

“Las escuelas de gestión privadas la mayoría de los docentes tienen doble cargo, en las horas cátedras los profesores cuentan con 30 horas y en el público de igual manera, no ajustándose en el régimen de compatibilidad. Dejando este sistema perverso sin trabajo a una multitud docente”, dicen estas organizaciones sindicales.

“En varios municipios le dan relevo de funciones, afectaciones a docentes, paga el Ministerio de Educación esas funciones. Concejales que no toman licencia en las horas, ajustándose a la Ley 3529 y 5125”, indican.

“’La creación de una escuela por día’, (promesas de campaña del macrismo) se cierran una escuela por día, cursos, carreras en el Nivel Superior, sumando que hace 7 años no hay concursos en Nivel Secundario y Superior, dejando sin trabajo, ni estabilidad laboral a los trabajadores de la educación”, señalan.

“Las capacitaciones docentes son un bochorno, puro formalismo, su asistencia a los mismos es solo por el puntaje, el Ministerio de Educación lejos de mejorar tan importante cuestión, muestra una clara improvisación. Donde no hay ningún aporte científico que permita mejorar la calidad educativa. Sumando a la situación que le delegaron tal tarea a los directores, con la finalidad de ahorrar dinero, les entregaron en último momento los materiales, siendo un plagio de la capacitación del año 2.013, repitiendo contenidos hoy obsoletos”, aseveran.

“Los comedores escolares pasaron a manejar Desarrollo Social, donde los mismos no tienen noción de lo que van hacer. Directores no cubrieron las deudas del año pasado, donde tienen que sacar dinero de su bolsillo para cubrir los gastos.

El saqueo de nuestra caja previsional, es el camino que está llevando el pejotismo para armonizar nuestro sistema previsional a la Nación, nuestra obra social InSSSeP no funciona, todos los especialistas cobran el famoso plus, las farmacias no cuentan con medicamentos, en estos momentos tiene un déficit de 3 millones de pesos.

Aproximadamente hay 2 mil docentes que se quieren jubilar, desde agosto de 2.016, eso genera 40 millones de gastos mensuales, nos llama la atención porque no dan lugar al derecho de contar con los beneficios como jubilados”, dicen en el Frente Gremial Docente de Castelli.

Este martes 6 de marzo convocan a una nueva marcha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales docentes.