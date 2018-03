Sena pide un lugar en la discusión por la educación

A poco de inaugurarse el ciclo lectivo del Nivel Primario, en la Escuela de Gestión Social N°2 del barrio que lleva su nombre, el dirigente social Emerenciano Sena comentó como se formó esta comunidad educativa. Mandó un mensaje directo a los sindicatos docentes para pedir un lugar en la discusión por los salarios docentes, los paros y la educación.

En diálogo con Chaco On Line, Sena especificó que esta comunidad no tenía clases porque no tenía escuela y los docentes que trabajan acá eran docentes que no tenían trabajo con su título y toda su capacidad y experiencia. “Nos encontramos en un vértice, los que no teníamos escuelas y queríamos estudiar, y los que sabían enseñar y no tenían donde enseñar y no tenían trabajo. Entonces fue que agarramos a todos con muchas ganas de estudiar y trabajar, todos juntos nos pusimos de acuerdo en construir la escuela y la escuela se fue construyendo entre los docentes y los alumnos y se fue formando la comunidad educativa”, detalló el referente del partido Socialistas por el Chaco.

Reconoce que “esta no es una escuela que se construyó del día para el otro, vino gente que ni se conocían, es una escuela muy particular”. Pero resaltó que “nosotros no funcionamos nunca en un lugar alquilado ni prestado ni construido por el Estado, es algo único”.

Poco después, Sena opinó acerca de los paros docentes. “No tenemos problemas en discutir con los sindicatos, cómo y cuándo vamos a hacer paro; si convienen o no convienen las medidas de fuerza”, dijo el dirigente que fuera precursor del movimiento de trabajadores desocupados. A lo que seguidamente, consideró que “lo del paro es opinable, nosotros no fuimos invitados nunca para hablar del tema por ningún sindicato, es más nos hacen a un costado y nosotros queremos hablar y discutir la metodología, el tiempo de la lucha y cómo hay que luchar por un salario mejor pero no sólo queremos reclamar salario mejor, también queremos reclamar mejor educación, mejor nivel pedagógico, más compromiso de los docentes y generar más compromiso de la comunidad por y para la educación”.

Comienzos de la Escuela de Gestión Social Nº 2

El dirigente que encabeza el proyecto comunitario del barrio que lo reconoce con su nombre recordó cómo fueron los inicios de la EGPS N°2. “Fue una necesidad interna de compañeras y compañeros que en medio de la movilización o del corte de ruta o donde estemos, no sabían dar una respuesta del por qué estábamos ahí y era por falta de información por un lado y por falta de comprensión de entender la explicación que le dábamos. Hicimos un relevamiento y vimos que una gran cantidad de nuestros compañeros no sabían leer ni escribir; vimos la cantidad de anteojos que hacían falta; la cantidad de dentaduras”, señaló.

Sena especificó cómo se fue dando el compromiso del movimiento Emerenciano con la enseñanza y el aprendizaje. “Hicimos el relevamiento en toda la provincia, somos más de 40 mil personas en toda la provincia y en ese entonces éramos como 30 mil personas y entre todos arrancamos por la educación. Creimos que ese era el punto del que había que arrancar, después la salud, y el hábitat”, precisó.