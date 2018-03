Mosqueda: "Hoy tuvimos la orden del Gobernador de descontar los días de paro"

La ministra de Educación del Chaco, Marcela Mosqueda acompañó al gobernador Domingo Peppo en el acto de inauguración del ciclo lectivo del Nivel Primario, en la EGSP Nº2 del barrio Emerenciano.

Al tomar contacto con Chaco On Line, se refirió al inicio de las clases en el Nivel Primario y Especial; a los salarios docentes y advirtió sobre las medidas que se van a tomar con los que adhieran a los paros que promueven algunos sindicatos docentes.

Mosqueda evalúo como positivo el inicio de las clases en el Nivel Primario y Especial. “Empezaron las clases para el sector primario, quiero agradecer a los docentes que concurrieron a las escuelas, respeto a los que no lo han hecho, debemos reflexionar y entender el esfuerzo que hacemos como provincia y desde ahí el compromiso que les pido que demos clases por favor para poder formar a nuestros chicos, ya que los chicos se van a poder formar en la medida puedan ir a las escuelas”, destacó la ministra de Educación chaqueña haciendo frente al intenso viento que arreciaba en el lugar.

Luego, dio cuenta de la situación salarial de los docentes. “ Dentro del contexto regional no somos los más atrasados pero también hay que saber en qué provincia vivimos y qué hacemos, así que tratemos de optimizar los recursos que tenemos y tratar de disminuir las licencias ya que el dinero sale del Estado y que desde ahí podamos fortalecer el sistema educativo”, indicó Mosqueda. Para luego resaltar el rol de los docentes. “Quiero agradecer a los docentes que hoy iniciaron, eso marca el inicio porque van a volver a las aulas porque es su vocación”, enfatizó.

En el tramo final, Mosqueda, al ser consultada por las medidas de fuerzas de sindicatos, docentes expresó: “Hoy tuvimos la orden del Gobernador de descontar los días de paro, porque no solamente por eso estuvimos en Villa Berthet, donde la mayoría de las escuelas estaban abiertas, tanto escuelas primarias como secundarias, y nos pidieron que así como los docentes que van a trabajar , que se haga justicia con los docentes que no van a trabajar y van solamente dos veces por semana y que cobran igual que ellos, entonces están trabajando los que abrieron las puertas aunque creo que ellos no están conformes, y es legítimo el derecho que están manifestando de ganar más pero sí abrieron las puertas de las escuelas. Entonces, en cuanto al pedido que nos hicieron en Villa Berthet y en General San Martín, es que decidimos descontar los días de paro. Estos docentes que van a trabajar son los que nos pidieron que hagamos esto”, afirmó.