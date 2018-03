Salarios Docentes: FIUD no queda satisfecho pero valora la discusión abierta

Pedro López, secretario general del Frente Independiente de Unidad Docente, valora el incremento ofrecido por el gobierno en la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Admite que no está enteramente satisfecho, a la vez que reconoce que la discusión queda abierta para el resto del año.

El Frente Independiente de Unidad Docente estuvo presente en la segunda reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Si bien no existe conformidad total pero se valora el incremento ofrecido.

Al término del encuentro entre sindicatos docentes y autoridades educativas, Pedro López, secretario general de FIUD, señaló, en declaraciones a Chaco On Line, que “en materia salarial siempre queremos más pero no hay ninguna duda de que es mejor que a la anterior propuesta porque llega prácticamente a un 18,9 por ciento anual es en blanco, cobra el jubilado, cobran todos los cargos, no hay exclusión de ningún tipo, se incorpora al salario docente y sufre las retenciones como todo salario como tiene que ser”. Luego amplió: “Hay una parte que se incrementa al valor del punto que son los índices que marca el salario 300 puntos por bonificación por título, un rubro que forma parte del salario y después un 4 por ciento del valor del punto que incide en todas las bonificaciones yendo al básico”.

“En marzo sería un 4 por ciento en valor del punto incluyendo el incremento de 300 puntos del título docente después tenemos en agosto un 3 por ciento del valor del punto y después un 3 por ciento en octubre totalizan un 18,9 por ciento anual”, explicó el referente de FIUD.

López expresó que la satisfacción no llega a ser total. “Uno nunca va a estar conforme pero sin dudas esto es un esfuerzo mayor, no obstante hay posibilidad de incrementar en el transcurso del año”, valoró.