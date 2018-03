Expectativas por el mensaje de Peppo

El Gobernador Oscar Domingo Peppo, arribó esta mañana a la Cámara de Diputados para dar junto al vicegobernador Daniel Capitanich, el mensaje anual al pueblo del Chaco, con motivo de la inauguración del 50º período de Sesiones Ordinarias 2018. En esta oportunidad dará cuenta del estado general de la administración, de las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, y de los planes y programas de gobierno.

Comisión de Recepción

La presidenta del Poder Legislativo, Lidia Élida Cuesta, dio inicio a la Sesión Especial y se procedió a conformar la Comisión de Recepción que acompañó al Gobernador de la Provincia, compuesta por las diputadas Claudia Panzardi, Susana Alonso, Liliana Spoljaric y María Lilián Fonseca por el interbloque Frente Chaco Merece Más, y los diputados Irene Dumrauf, Luis Obeid y Leandro Zdero por el interbloque Cambiemos.

Día y horario de las sesiones ordinarias

Mocionado por el Presidente del Interbloque Frente Chaco Merece Más, Hugo Sager, con el acompañamiento de su par del Interbloque Cambiemos, Carim Peche, se fijó para el actual periodo que las Sesiones Ordinarias se desarrollen los días miércoles a partir de las 14 horas.

Los presentes

Acompañaron al Gobernador, el vicegobernador Daniel Capitanich; los ministros del Poder Ejecutivo: ministro de Gobierno y Justicia, Martín Nievas; ministro de Educación Ciencia y Tecnología, Marcela Mosqueda; ministro de Desarrollo Social, Roberto Acosta; ministro de Infraestructura y Servicios, Fabián Echazarreta; ministro de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, María Elina Serrano; ministro de Producción, Marcelo Repetto; ministro de Desarrollo Urbano y Territorial, Guillermo Monzón; ministro de Seguridad, Carlos Barsesa; ministro de Industria, Comercio y Consumo, Gustavo Ferrer; ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Cristian Ocampo y el Fiscal de Estado, Luis Alberto Meza.

Participaron de la Sesión Especial por el Poder Judicial los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Rolando Toledo (presidente), Iride Isabel Grillo, María Luisa Lucas, Emilia Valle; la Defensora General Alicia Alcalá y el procurador General Jorge Canteros.

Estuvieron presentes también secretarios, subsecretarios, funcionarios, autoridades de entes autárquicos, descentralizados y organismos constitucionales, intendentes Oscar Nievas de JJ Castelli; Pedro Maidana de Colonia Elisa; Ricardo Sandoval de El Espinillo; y José Panzardi de Laguna Blanca, parlamentario del MERCOSUR y ex presidentes de la Cámara de Diputados Julio René Sotelo, y los ex presidentes Alicia Mastandrea y Carlos Ulrich, ex legisladores, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, autoridades eclesiásticas y cuerpo consular.