El ofrecimiento salarial es "muy paupérrimo", dispara FESIDOCh

Juan Coria, secretario general de la Federación de Sindicatos Docentes del Chaco califica de “muy paupérrimo” al ofrecimiento salarial para los trabajadores de la educación. Considera que esa propuesta tiene que mejorar y advierte que si no las clases seguramente está cerrado el conflicto.

La Federación de Sindicatos Docentes del Chaco (FESIDOCh) está participando de las negociaciones salariales por el salario docente. Estuvo sentado en las conversaciones previas a la reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Luego estuvo en el inicio formal de las conversaciones entre sindicatos y las autoridades educativas.

Poco después del inicio de las conversaciones salariales, Juan Coria, secretario general de FESIDOCh, en declaraciones a Chaco On Line, expresó: “Lamentamos que la convocatoria a la reunión de la Comisión de Política Salarial haya llegado tarde, pero no obstante recordamos que hubo otras instancias”. Luego se refirió a la oferta que expuso la ministra Marcela Mosqueda. “El ofrecimiento ha sido muy paupérrimo con las dos cuotas del 3 por ciento y 800 pesos en negro. Consideramos que esa propuesta tiene que mejorar si no seguramente está cerrado el conflicto”, apuntó el dirigente de FESIDOCh.

En relación al pronto inicio de las clases, Coria indicó que “con este panorama no se iniciarán las clases, pretendemos en este momento que el Ministerio continúe dialogando y que se reconozca que el año pasado hemos perdido poder adquisitivo”. A lo que seguidamente acotó. “En base a eso, podamos ver si arrancan las clases, sin que esto implique que por ahí no se pueda dar el porcentaje que pretendemos, tratar de arrancar para poder avanzar en este sentido, y para que llegue un peso más a los bolsillos de los docentes”.

Al referirse acerca de los demás temas que se han expuestos en la mesa de conversaciones y que hacen al interés de la Federación de Sindicatos Docentes del Chaco, Coria señaló que “hemos planteado también el tema de las asignaciones familiares, la ayuda escolar, el funcionamiento de comedores, el problema de infraestructura y, por supuesto la preocupación por el Incentivo Docente”. Mencionó también el tema de salud ocupacional. “Pareciera ser que va a haber en cada cabecera, y eso estaría solucionando en parte el problema que tuvimos en el 2.007 con Salud Ocupacional funcionando en Resistencia, con los traslados desde el interior que muchas veces tienen que hacer los docentes y creemos que este año tiene que solucionarse”, dijo el dirigente de FESIDOCh.

Anticipó que continuarán las negociaciones salariales. “Vamos a tener reuniones, pretendemos que sea lo más antes posible, que sean todas las veces que sean necesarias. Lógicamente creemos que esta propuesta debe ser mejorada”, enfatizó.