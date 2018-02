SITECh Federación disconforme con la propuesta salarial

SITECh Federación participó de la primera reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que se desarrolló en la Casa de las Culturas. Estuvo con la presencia de dirigentes de dirigentes de los distintos sindicatos que conforman la federación.

Al término de la reunión de Política Salarial, Eduardo Mijno, secretario general de SITECh Federación, expresó en declaraciones a Chaco On Line que “son 17 por ciento de deuda que el gobierno no quiere reconocer, mientras que los economistas calculan el 25 por ciento de inflación, por lo tanto menos del 20 por ciento no puede ser este año, con una cláusula gatillo si eso no es reconocido y con una maniobra del 12 por ciento y ni se aproxima al 20 por ciento si no se convierte en un conflicto con el sector docente”.

El secretario general de SITECh Federación consideró que el diálogo será posible “si tenemos la aproximación al 20 por ciento de inflación dentro de un marco de razonabilidad podemos comenzar a hablar sino evidente está planteado el conflicto en la provincia del Chaco”.

Mijno dijo que no será posible llevar la propuesta salarial a la asamblea. “Esto ni se baja, ni siquiera se consulta, entiéndase que esto es una maniobra, esto es un montaje”, aseveró el representante sindical de SITECh Federación.

Acerca de los otros temas que se expusieron, Mijno apuntó que “hicimos diez mil planteos comenzaron a hablar y yo dije me parece que hay que ver lo que propone la ministra y cuando comenzó a hablar la ministra se terminó la reunión porque se rechazó lo que ofreció”.

Mientras que el dirigente de SITECh Federación le quitó valor a las deudas con los docentes. “Las deudas son muy importantes pero hoy era fundamental hablar sobre la cuestión salarial”, afirmó.