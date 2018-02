SITECh Sudeste pretende recuperar el poder adquistivo

A pocos días del inicio de clases, SITECh Sudeste comenzó a participar de las mesas técnicas que integran los sindicatos docentes con funcionarios del Ministerio de Educación. Mientras esperan el inicio de formal de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

Gustavo Gross, secretario general de SITECh Sudeste, mostró su descontento con la manera en que se dio el inicio de las reuniones de mesas técnicas. “Decir que empezamos es muy generoso. Hubo algunos encuentros y todavía no se han formalizado las reuniones. En principio, porque la actual gestión ha cambiado al funcionario que coordina las mesas técnicas y ha puesto a personas no idóneas. Por lo tanto, estamos que arrancamos y no arrancamos. No hemos tenido un comienzo efectivo de ninguna mesa técnica”. Así es que lamentó el pronto comienzo del ciclo lectivo. “No hemos escuchado la propuesta de capacitación para este año, ni hemos tenido la oportunidad de discutirlo como otros años discutíamos la organización de la capacitación como una manera de contribuir con propuestas de manera que esto se llevara de la mejor manera posible para transmitírselo a los demás docentes, ya que los sindicatos hacemos de polea de transmisión hacia las bases”, expuso el representante sindical.

Gross puso en discusión la capacidad y eficiencia del nuevo coordinador de las mesas técnicas. “Han puesto un docente de otra provincia, y por lo que él mismo nos manifestó es un docente jubilado. Entendemos que está muy poco compenetrado con el sistema educativo chaqueño, que está muy poco compenetrado con la normativa y con los usos y costumbres que tiene toda organización de trabajo. Con esa característica no podemos arrancar”, aseveró .

En relación a los temas que requieren el pronto tratamiento de las mesas técnicas, Gross mencionó que han pedido el tratamiento de competencia de títulos. “Hay una nueva estructura en el secundario que se va a aplicar en forma gradual y existen nuevos espacios y cambios. Eso requiere que se adecúe la competencia de los títulos, se corresponda con las nuevas instancias que se van aplicar en el nivel Medio”, expuso. Asimismo señaló que “también en el nivel Superior, ya se ha definido, en su momento, el primer y segundo año de los profesorados pero queda por definir tercero y cuarto, y en el nivel Medio se ha definido el ciclo básico y queda por definir el ciclo orientado. Las clases comienzan y las designaciones se tienen que hacer. Las designaciones se hacen de acuerdo a las competencias de cada título”, explicó.

Política Salarial

Gross confirmó a Chaco On Line que concurrirá a la reunión de la Comisión de Política Salarial. “Esta va a ser una reunión que pedimos con otros sindicatos. Es la reunión que se realiza todos los años para discutir el salario al inicio del ciclo lectivo. Nosotros hemos rechazado de participar de reuniones fragmentadas de la Comisión de Política Salarial pero esta sí es una convocatoria formal reunión a una reunión con las autoridades, en donde presumimos se nos va a dar a conocer la oferta que tiene el gobierno para los docentes”, apuntó el dirigente docente.

Consultado por la aspiración de SITECh Sudeste para los salarios docentes dijo que pretenden que se les dé prioridad a algunas deudas con los docentes. “Es el caso de que se reconozca el proporcional de vacaciones al personal que se desempeñó durante el año pasado, que eso es obligación del Estado de pagar junto a los salarios de los demás docentes. En los últimos tiempos se viene retrasando. Ese proporcional se paga por enero y por febrero. El de enero no se pagó. Después escucharemos que propuestas hacen y la responderemos”, anticipó. Para luego señalar que “aspiramos a que se arranque con el mayor porcentaje posible, venimos con una inflación de arrastre que ha ido decreciendo el poder adquisitivo, y que es necesario recuperarlo”.

Además dijo que no manejan ningún piso salarial y “que se vea la forma de atender la situación económica, con la inflación prevista para este año”.

El referente de SITECH Sudeste rechazó la pretensión del gobierno nacional de mantener los salarios docentes con un incremento que no supere el 15 por ciento. “No podemos aceptar porque si sumamos lo que no se pagó el año pasado, que se prometió que no se iba a perder poder adquisitivo y no se convocó a la Comisión de Política Salarial para adecuar el salario durante el año, el poder adquisitivo quedó con lo logrado a principio de año y después no se adecuó. Por eso, tenemos un desfasaje importante”, remarcó.

En tanto, acerca de los lineamientos que marcan las paritarias bonaerenses, Gross dijo que “de algún modo es una pretensión nacional pero nosotros tenemos nuestra propia realidad, con este contexto. El año pasado se dio un aumento, con un pago del 7,5 por ciento y con un pago por título de 12 por ciento cuando tuvimos una inflación del 17 por ciento. Y este año las previsiones están muy por arriba del 15 por ciento. Por lo tanto pretendemos que se reconozca el desfasaje económico”, enfatizó el dirigente docente.

En relación los otros temas que plantearán en la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, Gross mencionó “otro de los temas que tiene la misma raíz salarial, la Ayuda Escolar, el caso de las asignaciones familiares, el caso de la suerte del Incentivo Docente, queremos saber que va a pasar con ese ingreso, ya que la Nación ya anunció que lo elimina en el 2.019. Algunas deudas como el proporcional de vacaciones, y el valor de los seguros, que están congelados desde la época de la convertibilidad. O el tema del pago de las cuotas de viviendas que se descuenta por recibos de sueldo, y el Ministerio no deposita en el Instituto de Viviendas. Eso hace que el que pagó toda la vivienda y quiera escriturar su casa no lo pueda hacer”, expuso.

Ante la consulta por el inicio de las clases, Gross indicó: “no me quiero adelantar porque estamos trabajando en forma mancomunada con otros gremios, y resolveremos la propuesta y coordinaremos acciones, si es posible”.