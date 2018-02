García Amud dice ser perseguida por una estructura muy grande

La legisladora provincial Nadia García Amud concurrió al anexo legislativo para dar su descargo en la Comisión Legislativa Permanente a las acusaciones en su contra, motivados por el incidente que protagonizara la legisladora chaqueña en los carnavales correntinos.

Al término del cónclave, García Amud se mostró perjudicada por los acontecimientos. Al respecto, expresó: “He sido víctima de apremios ilegales, en una sociedad en la que vivimos luchando contra la violencia de género, que consta en un video que agentes policiales mujeres y hombres me arrastran, ni siquiera hace falta que cuente lo que me hicieron cuando me llevaron a la comisaría, soy una joven que nació en democracia pero que vivió una noche oscura”.

Luego se refirió a lo expuesto en la Comisión Legislativa Permanente. “Una vez que hablé con mis pares, ya dejamos en manos de ellos, que continúen con la investigación. A mí me resguarda saber que hablo con la verdad. Ahora he pasado la parte más fea, que es la violencia de género, que he sido víctima de violencia de género”, insistió. Después anticipó que “esperaremos los tiempos procesales”.

Aclaro además que interpuso un recurso al segundo punto del dictamen de la FIA. “Goza de una nulidad terrible, tiene dos defectos: uno, procesal, que no se me ha corrido traslado, no he podido ofrecer pruebas, no pude ejercer la defensa, he sido juzgada sin proceso alguno. Y, el defecto sustancial, que es pretender legislar, creyendo que se tiene más potestad que la propia Constitución. Esto hace que tengamos un grave defecto, que de acuerdo al artículo 248 del Código Penal, la fiscal subrogante la fiscal Susana Esper Méndez, quien debería revisar su escrito ya que verdaderamente está transgrediendo, tiene dos errores procesales y sustanciales muy graves, y los fundamentos de la prueba”. Poco después, sostuvo que “el dictamen de la FIA está fundado en una nota en el diario Clarín y en trascendidos en redes sociales. Los abogados y los que conocen de la cuestión me dicen que jamás podría fundarse”. Asimismo consideró que “es una burla para nuestra Cámara de Diputados, el dictamen que la doctora Esper Mendez ha remitido a nuestra honorable Cámara de Diputados. El dictamen es nulo de nulidad absoluta”, subrayó García Amud.

La legisladora justicialista afirmó que la relación con los demás diputados es excelente. “Mis pares no son mis enemigos”. A continuación, dijo que es víctima de una persecución. “Esta es una estructura grande, armada”, afirmó pero dijo desconocer los motivos. Pese a todo esto, se mostró fortalecida. “Acá hay una mujer muy fuerte, que tiene el apoyo de muchas mujeres y ciudadanos chaqueños, que es lo que pone en pie porque les puedo asegurar que si no fuera por toda la gente que me apoya, que me escribe y me dice ‘adelante Nadia’ no seguiría”.

“Yo me siento como mujer, perseguida, como joven que pretende levantar la voz, perseguida. Es una persecución de una estructura muy grande” volvió a decir García Amud. A lo que inmediatamente indicó que “hay dibujitos, memes, que algunos están muy buenos, pero no se hacen con una simple computadora, pero estamos acá fuerte, y vamos a resistir en nombre de todas las mujeres, a todos los jóvenes y a todos los chaqueños que me empoderan y todos los días me mandan fuerza y aliento para seguir adelante”. Así apuntó hacia los medios. “Espero que me den el mismo artículo cuando presente mis proyectos, que son muy interesantes. Quizás hay miedo porque llegue alguien que va a luchar contra la corrupción”, deslizó.

Al recordársele que el gobernador Peppo le dijo que renunciara, García Amud apuntó: “El gobernador nunca me pidió la renuncia, de eso se cambiaron las palabras. Yo mantengo conversaciones con él, de hecho estuvimos hace un día hablando, él me sugirió que yo evitara todo este raid mediático, que yo decidí y elegí exponerme. Me había hecho una sugerencia pero cuando alguien te hace una sugerencia podés decir que sí o que no. Tomo muy en cuenta lo que dice el gobernador, si el gobernador me hubiera pedido la renuncia sería otro tema”.