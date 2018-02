SITECH Sudeste: Vía muerta entre sindicatos y Educación

“Desde la asunción de la actual ministra de Educación, este sindicato solicitó, entre otras cosas, la continuidad de las mesas técnicas, las que se conforman con representantes gremiales y funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; para el ignorante sobre estas cuestiones, estas mesas técnicas son parte de la Comisión de Política Salarial y se constituyen para el tratamiento de temas específicos y que por lo general tienen que ver con las condiciones laborales, por ello el nombre de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo tal como figura en el artículo 47 del Estatuto del Docente”, expone SITECh Sudeste.

“Pretendimos, sin éxito, que se retomara en forma inmediata el trabajo de la mesa de Competencias de títulos, por la imperiosa necesidad de contar con las correspondientes competencias para el Ciclo Orientado del Nivel Medio y para el tercer y cuarto año de los Profesorados, pero la nueva gestión evidentemente no compartió este criterio”, plantea el sindicato que encabeza Gustavo Gross. Seguidamente señala que “hace una semana comunican cambio de coordinador y la primera ‘reunión formal’ convocada para el 21 de febrero por competencias de títulos contó inicialmente con la presencia de sólo tres gremios, lo que de por sí hacía inviable el tratamiento de cualquier tema. Preguntado el coordinador por las ausencias, confesó que no contaba con los correos de los demás sindicatos: empezamos mal”. En esa línea, afirma que “a la ignorancia de los temas y de la dinámica propia del sistema, le agrega el desconocimiento de los actores participantes, por lo que no podemos abrigar esperanzas de continuar la muy positiva experiencia de trabajo que se vino haciendo desde hace varios años a esta parte con las mesas técnicas”.

Por otra parte, indica que “a escasos días de la fecha fijada por Calendario Escolar para la designación de interinatos y suplencias, no se cuenta tampoco con un instructivo actualizado para tal fin”. Luego, amplía los planteos señalando que “ni se ha convocado a los gremios para discutir la orientación y el diseño de la capacitación docente”. A todo esto, SITECh Sudeste considera que “estos temas debieron discutirse con los gremios en sendas mesas técnicas, por que las decisiones unilaterales nunca dieron resultado”.

“En razón de esta situación de virtual empantanamiento, este sindicato deslinda responsabilidades y deja sentado que si no se adopta otro temperamento, y que se traduzca en trabajo y resultados, vamos a una vía muerta, más allá de la retórica sobre el diálogo y la participación; y no estamos dispuestos a prestarnos solamente para la foto y un título en la prensa”, concluye.