El MTD 17 de Julio reclama por la baja de 300 planes sociales

El MTD 17 de Julio se integró a otros movimientos sociales que participaron de la manifestación de la Multisectorial contra el Ajuste, el Hambre y la Represión. En la manifestación estuvo junto a los movimientos Luchemos juntos, Facundo Sur y el Movimiento de los Carreros.

Al término de la movilización, Tito López, referente del MTD 17 de Julio explicó los motivos de su participación. “Este es un plan de lucha que hemos hecho la semana pasada y Peppo tiene que derogar el decreto que firmó donde solamente fueron castigados los movimientos sociales, no fueron castigados los punteros políticos, ni tampoco sus agrupaciones en sacarle 2.500 planes a todos los movimientos sociales”, expuso.

Consultado por el impacto de los recortes de planes sociales en los movimientos sociales, el referente del MTD 17 de Julio expresó: “a nosotros nos afectó, a unas 300 personas que estaban trabajando en el hospital Perrando, en los centros de salud, en el hospital Pediátrico y en las escuelas, y eso llevó a que estén en la calle, ayer estuvieron todo el día, mañana vamos a volver a estar”. Tras lo cual, señaló que ”Peppo no miró para arriba sino mira para abajo parece que tiene un problema en la cabeza porque no puede mirar para arriba porque los ricos son los que están robando y no los pobres, ya que son ellos los que están trabajando en los hospitales, se va a ver un colapso en las escuelas, cuando comiencen las clases se va a ver que no hay porteros porque no les está pagando le sacaron un beneficio de entre 500, 1.000 y 1.500 pesos, de ese beneficio se ocupó tanto Peppo en decir que nosotros somos los ladrones por 1.000 pesos”.

En tanto, dijo que llevaron los planteos “a todas las autoridades tanto policiales, como con todos los ministros pero ninguno tiene la mano suelta para firmar algo para cambiar, el gobernador es el responsable de acá en más con el hambre de nuestros compañeros. Ya que le ha recortado la beca a nuestros compañeros que les dé trabajo, ya que tanto dijo que hay trabajo y si los ha creado para los familiares de funcionarios que cobran 70 mil pesos en la Casa de Gobierno o los familiares de Gustavo Martínez que cobran en la Cámara de Diputados y en la Municipalidad cada vez, y solo ha creado fuentes de trabajo para 300 policías cada mes. Otra fuente de trabajo no hay es mentira lo que dicen”, remarca.

Muy enojado con los recortes, López apuntó: “Ustedes creen que tenemos ganas de hinchar las guindas de venir acá y después le siguen a tu hijo, a los familiares de los compañeros, le lastiman y vamos a venir a arriesgarnos. No es así, Peppo decidió mirar hacia abajo, como miró Ángel Rozas, Roy Abelardo Nikisch, y Yiyo Ivanoff, recortando siempre a la gente que menos tienen y a los que más tienen”.

“¿Por qué no les sacó a los primos, y hermanos de los funcionarios?”, se preguntó. A lo que inmediatamente señaló que “son millones de pesos que está gastando porque es un motín de guerra, porque cumplieron con su gente sobre lo que dijeron en campaña y no con el pueblo”.

“La respuesta está con la policía, la infantería, y los mediadores que tienen que hablar con otros mediadores y no llegan al gobernador y él hace lo que Macri dice, que hay que recortarle a los trabajadores y que se mueran los pobres”, fustigó.