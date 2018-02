Emerenciano Sena: "Se está llevando como política un genocidio social"

El partido Socialistas Unidos por el Chaco manifestó en las calles céntricas de la capital chaqueña, uniéndose a organizaciones sociales y sindicales en la jornada nacional de movilización. Participó del acto central organizado por la CGT junto a la CTA y la CTEP y, luego mostró su adhesión a la manifestación de organizaciones sociales frente a la Casa de Gobierno.

Emerenciano Sena, referente del partido Socialistas Unidos por el Chaco, indicó que “en esta movilización en contra del ajuste están los de la clase baja y media y desde el gobierno solo quieren ser ellos, la clase alta”. Para luego destacar la manifestación en contra del ajuste. “Esta es la mejor convocatoria”, destacó.

“Estamos de acuerdo, todos coincidimos que este gobierno nacional que es de la ultraderecha se está comiendo hasta los leones y pumas, están en las mismas aulas todas las fieras, le está comiendo a la clase media y a algunos de clase alta también. Creo que algunos se están dando cuenta que a este gobierno lo están llevando puesto, cuanto antes nos reunamos todos con el objetivo de recuperar el orden nacional, el orden democrático y participativo porque la diversidad es parte de la cultura pero cree Macri que él tiene la sangre pura y todos tienen que ser como él pero lamentablemente está equivocado no pasan de ser 15 mil”, apuntó el dirigente social. Pero también apuntó sus disparos hacia el otro sector. “Hay dos cosas que pueden desaparecer el sindicalismo puro y el Partido Justicialista como lo que conocemos porque no salen junto al pueblo para enfrentar esta cosas y sino no van a poder a volver a pisar la calle como Moyano”, consideró.

En el marco de la marcha de las organizaciones sociales encolumnadas con Socialistas Unidos por el Chaco, Sena manifestó que “lo que se está derramando es la sangre del pueblo y se derrama en cajones de muertes de niños, personas desposeídas de bajos ingresos y los llevan al cementerio, gente con desazón, desesperanza, gente que no puede proyectar hacia el futuro. Creo que lo único que están llevando como política es un genocidio social”, afirmó.

Consultado por la situación política chaqueña, Sena dijo que “el gobierno provincial no tiene por sí solo para responder a la sociedad del Chaco económicamente hablando y van a tener que parar todo lo que es obras públicas, mejoramiento barrial porque el 60 por ciento de la masa salarial depende de lo que viene de la Nación. La provincia no tiene autonomía económica por lo tanto no tiene autonomía política”, apuntó.

Respecto a la figura de Domingo Peppo y los respaldos de algunos sectores al gobierno provincial, el referente de Socialistas Unidos señaló que “no hay que mirar si hay liderazgo en la figura del gobernador hay que estar detrás de él con un plan estratégico de gobierno , yo creo que hay buenos y malos en todos los sectores”.

“El Partido Socialistas Unidos por el Chaco está del lado de la gente pobre y con hambre, tiene muchas necesidades y defendemos la educación, la salud y de la dignidad de la gente, y creemos que podemos defenderlo al lado del gobierno del provincia del Chaco”, resaltó Sena.