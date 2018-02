Sindicatos y movimientos sociales unifican el reclamo por el ajuste

Las organizaciones sindicales y sociales realizaron un acto frente a la sede de la delegación chaqueña de la CGT, en Güemes 68. En ese marco, Graciela Aranda, delegada regional, expresó: “no queremos el aumento de la pobreza, no queremos el aumento de la desocupación, no queremos el aumento de la desigualdad social que va a camino agigantados, donde el rico está siendo ya más rico y el pobre ya está siendo más pobre, no queremos eso para nuestro país”.

Más adelante de su discurso, Aranda señaló que “estamos viviendo una política de retroceso con los ajustes que pretenden imponer desde la Nación, ajuste significa para nosotros merma de personal, tratar de sacar o despedir personal y también tratar de achicar salarios. Este política nacional de retroceso se viene dando en el país con lo que significó la aprobación de la reforma previsional y sigue con ese tomo de retroceso con el decreto que modifica leyes, sumado al panorama de despidos que existe, tanto a los trabajadores del sector estatal como a los trabajadores del sector privado”.

Además de Aranda, estuvieron encabezando el acto Mora Pared, secretaria general de la CTA Chaco; Rubén Lazdín, subsecretario de Asuntos Sindicales; Miriam Domínguez, de ATE; Zulema Coria del sindicato del personal del InSSSeP; Luis Núñez de AGUEL; Emerenciano Sena del partido Socialistas Unidos por el Chaco; Carlos Cuevas de UTrE CTERA; Rubén Sarasúa del sindicato de Gráficos y Afines; Quintín Gómez del MTD Zona Norte; Darío Chano del MP La Dignidad, y dirigentes de la CTEP; CCC.

Luego, la columna de manifestantes de la CTEP se dirigió frente a la sede del Tribunal Oral Federal, donde acompañaron el desarrollo de los alegatos de la Causa Caballero II.