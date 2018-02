Desde la CTA sostienen que "no hay mesa de diálogo en el Chaco"

La Central de Trabajadores de la Argentina del Chaco está convocando a participar de la jornada nacional de movilización para este miércoles 21 de febrero. Anuncia que marchará con sectores muy diversos, desde movimientos sociales a sectores enrolados con la Confederación General del Trabajo.

Mora Pared, secretaria general de la CTA Chaco, en diálogo con Chaco On Line, explica la convocatoria. “La CTA es parte de esta convocatoria como lo venimos haciendo en las distintas convocatorias del año pasado, tratando de frenar la Ley Previsional y la Laboral, junto con los camioneros. Acuérdense que Pablo Moyano estuvo en el palco, cuando tratamos de frenar la Ley Previsional y la Laboral en las movilizaciones de diciembre. Hace rato que venimos construyendo junto a la otra central, que tiene sus bemoles o sus discusiones de hasta cuando esperar que esto cambie, este rumbo económico, grupos de despidos, la gente que está flexibilizada en sus trabajos, que con mucha preocupación vamos articulando con los distintos gremios, y hoy, por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria, que son para las cooperativas muy necesarias, que es lo que venimos peleando porque hay programas que son para gente necesitada, de gente que trabaja en cooperativas, mucho tiempo llevó armar ese tipo de acciones para que un colectivo pueda tener un salario o que le permita tener un ingreso que le permita vivir, alimentarse, y tener lo básico y vemos que hoy se vá desarmando y van excluyendo trabajadores”.

En esa línea, remarca que “esta movilización es por el trabajo; por los jubilados; que van a ver mermado sus salarios; por los tarifazos, que no permiten que se pueda llegar a fin de mes; por las paritarias, que pretenden hacer desaparecer, son leyes y conquistas laborales que fuimos durante todos estos años peleando y conquistando, y hoy se nos va de la mano. Por eso, este 21, en el Chaco, varios sectores, van a estar movimientos sociales; van a estar gremios afectados; los bancarios, que son parte de la Corriente Federal de la CGT; las dos CGT y articulando con toda la clase trabajadora. Necesitamos una base fuerte para enfrentar esto, que no es más que ajuste”, afirma. A la par que expresa: “Vemos con preocupación que acá en el Chaco, la Legislatura firmó el Pacto Fiscal y la flexibilización de la ATP, que son ingresos que venían a la provincia y que hoy no van a estar, y por supuesto, achican el presupuesto provincial”.

Aclara la secretaria general de la CTA Chaco que “el 21 es una jornada con movilización, no es paro, es movilización en Resistencia, lo vamos a hacer en el punto central de la plaza central, y vamos a estar aquellos que creemos que es hora de que le pongamos un paraguas a aquellos trabajadores que no pueden movilizarse, sabemos que la gente del comercio está flexibilizada y no puede salir, y los que no se animan, sabemos que reprimen el trabajo a los que salen a luchar. Por ellos, los que tenemos una representación dirigencial vamos a estar contando la verdad y pidiendo a nuestros legisladores de todos los signos, porque son legisladores representando a la provincia, que miren en que estado está quedando la clase trabajadora y, sobre todo, los más necesitados, antes de que sea demasiado tarde”.

Respecto a la situación laboral en la provincia del Chaco, Pared señala que “hay muchos programas que tenían a trabajadores en Educación, que ya recibieron el fin de sus trabajos. Sabemos que lo que pide Nación es que se siga ajustando, sabemos que también tenemos el problema del InSSSeP, que ya habíamos dicho cuando salió la nueva Ley Jubilatoria, que van a pedir la armonización y los trabajadores tenemos que tener los números y ver de qué lado se flexibiliza, porque hay jubilaciones de privilegio y no regímenes especiales, y el ajuste nunca llega a lo más costoso, llega al trabajador, al de menor salario como un jubilado que cobra la mínima, y eso queremos discutir”.

En el tramo final, Pared asevera que “no hay mesa de diálogo para que pongamos estas verdades y nos digan cómo se van a llevar las políticas de la provincia”.