Preocupación en la CGT por la situación de los trabajadores

A pocos días de la movilización convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo, que encabeza Hugo Moyano, desde la delegación chaqueña de la central obrera manifestaron preocupación por el impacto que tiene en los salarios de los trabajadores, la escalada inflacionaria. Más aún, queda en el aire el descontento que genera a la conducción sindical el retraso que vienen teniendo en las convocatorias a paritarias.

Graciela Aranda, delegada regional de la CGT Chaco, señaló, respecto a la movilización prevista para el miércoles 21, que “esta es una movilización que viene desde Moyano y, también desde la Corriente Federal y de la CTA, aquí como CGT unificada donde están distintos sectores del movimiento obrero, que a nivel nacional tienen distintas federaciones, las cuáles hacen respetar sus lineamientos, está esta discusión y este análisis por la situación del movimiento obrero”.

La delegada regional de la CGT chaqueña reconoció la intranquilidad que observa en el seno de la conducción sindical. “La verdad es que estamos preocupados, más allá de la metodología, más allá de las decisiones que se tomen respecto a las movilizaciones, si ir a Buenos Aires o hacer aquí, hay una gran preocupación por el momento que está viviendo el movimiento obrero en su conjunto, a nivel país”.

En esa línea, Aranda consideró que “el solo hecho de la aprobación de la reforma previsional es un retroceso para nuestros jubilados, y una merma significativa en el cálculo de sus haberes jubilatorios. Realmente creo que es un retroceso que lamentablemente ha sucedido, y que sigue en este mismo rumbo de retroceso, ya con el decreto que modifica leyes, como son las paritarias nacionales de los docentes, que no quieren tratar”. También sostuvo que “la reforma laboral, más allá de los maquillajes que quieren hacer, sabemos que lo que se pretende hacer no es para beneficio de los trabajadores, sino todo lo contrario. Y también, por supuesto, el panorama en cuanto a despidos que existen, en el campo de los trabajadores estatales a nivel nacional como trabajadores del sector privado es una situación de la clase trabajadora muy preocupante, que vamos a analizar desde esta delegación”.

De todos modos, la delegada chaqueña de la CGT afirmó que “acá, en Chaco, este gobierno busca los mecanismos entre Estado, empresarios, comerciantes y trabajadores, de sostener y mantener el empleo. En Chaco no hubo bajas importantes en cuanto a empleo privado. Fundamentalmente se trató desde el Gobierno cómo podemos sostener con las empresas privadas el empleo para que no haya tantos despedidos. Si bien es cierto que hubo, no en la magnitud que hubo a nivel nacional. Sí, con mecanismos de buscar formas de afianzar y fortalecer al empleo privado, hace al sostenimiento del empleo público, que es cierto que también tenemos un empleo público muy importante que también está siendo sostenido. A pesar de los ajustes que pretenden imponer desde Nación. Ajuste para nosotros significa merma de personal, tratar de sacar o despedir personal como de achicar salarios”.

Así es que consideró que “esta política que se da nivel nacional también pretenden que se dé en el Chaco y nosotros también queremos hablar con el gobernador, queremos que esto se fortalezca, más allá de que uno de los sectores muy perjudicado es el sector de la construcción”. Asimismo expresó preocupación por “la baja del consumo que también hace que no haya la actividad que tiene que haber en el comercio. Creo que no hay dinero del trabajador, que es el que sostiene y el que reactiva la economía, no alcanza a fin de mes. ¿Y adónde va a apuntar? Y a comprar el producto de primera necesidad, que son los alimentos. Es por qué al trabajador no le alcanza la plata y no tiene dinero”.

Aranda reconoció que en Chaco se sigue con las intenciones de Nación a la hora de establecer los niveles de negociaciones salariales. “Acá también se está hablando de un promedio del 15 por ciento de recomposición. Diciendo que eso es lo que se espera de inflación, nosotros sabemos que el año pasado también pasó lo mismo, se preveía una inflación baja y resulta que los salarios fueron bajos pero la inflación superó. Nos quedamos con un poder adquisitivo perdido en el salario y que ahora se va a sumar a la pérdida del poder adquisitivo que ya estamos teniendo en estos meses, donde los precios aumentan tanto de los servicios como del consumo en general, pero los salarios están quedando congelados. Creo que eso a la larga, realmente preocupa y perjudica al bolsillo del trabajador. Salarios bajos, una economía pobre y una economía que no va a dar los resultados que quieren. El salario tiene que estar por encima de la inflación y no como está sucediendo ahora que está por debajo de la inflación”, consideró.