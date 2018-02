La Coordinadora Docente remarca la necesidad de una recomposición importante y abierta

Los dirigentes de los sindicatos docentes que conforman la Coordinadora Docente se reunieron con la ministra de Educación, Marcela Mosqueda. El encuentro tuvo lugar en el despacho de la Subsecretaría de Calidad Educativa.

Al término de la reunión, Norberto Piñero, vocero de la Coordinadora Docente y secretario general de AMET, le expresó a Chaco On Line, que “se ha planteado desde el Estado sobre lo que pensamos sobre la cuestión salarial, acá vinimos a ratificar lo que venimos diciendo hace varios años, nos interesa que el docente reciba la mayor cantidad de dinero posible. A partir de esto, tenemos la discusión abierta sobre los montos que el Estado maneja para la recomposición salarial, y vamos a ver cómo podemos colaborar con el objetivo de que el docente tenga la mayor cantidad de dinero posible, cuanto antes en el bolsillo.

El dirigente docente remarcó la necesidad de “dejar establecido en una reunión salarial, que la discusión sea todo el año y que sea una expresión donde no nos macaneemos entre nosotros. Quienes representamos a los trabajadores tenemos que ser francos y el Estado tiene que ser franco con nosotros. Apuntar a una recomposición importante en el inicio; en segundo lugar, mantener la discusión todo el año porque estamos en un país que nos ha demostrado que los docentes hemos perdido con respecto a la inflación. Entonces queremos compromisos reales que tengan cumplimiento en el futuro. Ese es el planteo que hacemos y que vamos a llevar a la Comisión de Política Salarial”, afirmó.

Dejó en claro, que hubo oferta en la primera reunión del año con la titular de la cartera educativa. “No hubo propuesta de parte de la ministra, creo que las propuestas van a salir de la Comisión de Política Salarial, sí o sí el docente tiene que recibir dinero en el bolsillo y necesita plata importante. Hemos quedado salarialmente mal. Esta es la discusión que tenemos que dar desde nuestro sector”.

Piñero tomó distancias de las intenciones del Gobierno Nacional para que las negociaciones se mantengan alrededor del 15 por ciento. “Lo que proponga Nación es problema de Nación, nosotros discutimos con nuestra patronal que es la provincia del Chaco. Nación decidido deshacerse nuevamente de la cuestión financiera”, reafirmó el sindicalista de la educación técnica. A lo que luego apuntó: “Nos parece una barbaridad pero nuestra patronal es la provincia del Chaco. Si bien no hablamos antes y no vamos a hablar ahora de porcentajes, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para que sea la mayor cantidad de dinero posible. No queremos hablar de porcentajes porque el porcentaje puede tener un piso pero no un techo, por eso decimos que tiene que haber una recomposición importante y mantener la discusión abierta de manera de seguir discutiendo y establecer pautas de manera de tener otra recomposición salarial, y después otra y otra. También es necesario tener en cuenta la depreciación del dinero que va cayendo día a día”.

Mirando hacia el año escolar que se acerca, Piñero mostró esperanzas por enriquecer el diálogo. “Somos optimistas porque cuando nos sentamos hablar, nos interesa hablar de todo el sistema docente. Por lo tanto, vamos a hablar del salario docente pero priorizando todo el sistema educativo”.

En el tramo final, anticipó que la ministra Mosqueda les anunció que el viernes 23 va a reunir la Comisión de Política Salarial.