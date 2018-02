SITECh Sudeste reclama convocatoria a la Comisión Política Salarial y Condiciones de Trabajo

SITECh Sudeste hace saber que hoy, en conjunto con otras organizaciones gremiales docentes, suscribió una postura común en cuanto a exigir la inmediata convocatoria de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo en el marco de la ley, rechazando la práctica de reunir a los gremios por separado.

Consecuente con lo anterior, el sindicato se une al reclamo de las paritarias nacionales, a la no fijación de techos y sí de un piso salarial que contemple lo no percibido en el transcurso de 2017, a la defensa del régimen previsional chaqueño y al reclamo por el servicio de reconocimiento médico en toda la geografía provincial.

En tanto, SITECH Sudeste advierte que “mientras no exista una convocatoria oficial con temario a todos los gremios para abrir la discusión salarial, no participará de ninguna reunión parcial con autoridades del Gobierno”.

Además, da a conocer que “hoy, miembros de la Comisión Directiva del sindicato participaron de una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación en la que éstos presentaron al nuevo coordinador de las Mesas Técnicas”. Al respecto, señaló que “constituyó una sorpresa para los delegados gremiales que participan de dichas mesas en razón de que nadie justifica tal cambio cuando ese ámbito de trabajo funcionó regularmente y con una producción constatable, sobre todo en lo que hace competencia de títulos”.

SITECH Sudeste, junto a otros representantes gremiales, deja sentado su desacuerdo porque considera que “la decisión oficial significa comenzar de cero el tratamiento de temas que hacen a las condiciones de trabajo y que podrían quedar en la nada en la medida en que desde el Ministerio no se sepa como abordarlos. Esta afirmación no constituye ninguna exageración porque en este caso el funcionario designado es un docente jubilado de otra provincia y que puso en evidencia en dicha reunión su escaso conocimiento del sistema educativo chaqueño. Respecto de las competencias de títulos para el nivel medio y nivel superior, fue necesario aclararle que para las nuevas estructuras y los nuevos espacios curriculares el trabajo no se puede reducir a una mera ‘homologación’; como lo manifestó un colega presente, fue un ‘mal comienzo’ de la relación Ministerio-Gremios, lo que esperamos se corrija para el bien del sistema educativo”.