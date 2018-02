Negociación Salarial Docente: Dar porcentajes sería "sanatear", dicen en AMET

El secretario general de AMET, Norberto Piñero manifestó inquietudes por la fecha cercana a las negociaciones salariales docentes, previas al inicio de las clases. Sostuvo que el Estado Nacional se desentiende, no sólo del tema paritarias, sino de todo el sistema educativo.

Piñero indicó que “necesitamos conversar, saber, conocer los montos que se quieren destinar para invertir en salarios y a partir de eso necesitamos discutir cómo hacer para que el docente reciba plata en el bolsillo. La situación económica está fea para todos los trabajadores del país. Pero para nosotros en especial porque tenemos una discusión inconclusa de 2.017 y a su vez tenemos que discutir este año”.

El gremialista de la educación técnica chaqueña dijo que prefiere no dar los porcentajes que pretenden de recomposición salarial porque consideró que ello “sería sanatear”. “En primer lugar, la seriedad de la discusión implica que, a partir de lo que el Estado proponga, comenzamos la charla. Tenemos que luchar por la mayor cantidad de dinero de lo que el Estado dirá quiere invertir en salarios. El segundo tema, es dejar la discusión abierta porque cerrarla sería catastrófico. En tercer lugar, si hablamos de una inflación cercana al 20 por ciento o quizá más, nos orientamos hacia los números que luego tienen que ser respetados y discutidos”, indicó Piñero en expresiones vertidas en Radio Natagala.

En relación a la reunión de los dirigentes sindicales docentes con la ministra de Educación de Chaco, Marcela Mosqueda, el secretario general de AMET manifestó expectativas acerca de la propuesta salarial que lleven desde el Gobierno Provincial. “Habían dicho que la reunión sería este viernes pero no hay nada definido. Sabemos que esto es sentarse y estar y negociar. Y discutiremos como lo hicimos siempre. No sobre la base de no iniciar las clases sino sobre la base de defensa al trabajador para que reciba dinero en el bolsillo”, dijo Piñero.

