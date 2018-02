Encuentro Cívico plantea la necesidad de obras de infraestructura para la energía eléctrica

Representantes de Encuentro Cívico - Cambiemos participaron de la audiencia pública convocada por SEChEEP, donde se trató el aumento de sus tarifas a partir de febrero 2018. Allí realizaron varios planteos que van desde “cómo evitar que el 50 por ciento de usuarios siga financiando a otros 50 por ciento que están “enganchados y no pagan”. Además plantearon aspectos referidos a los “permanentes cortes no programados” que afectan a la ciudadanía, la “falta de obras de infraestructura” y “cómo usan los fondos que cobran para ello y no se aplican”. Se sumaron otros temas que tienen que ver con la seguridad laboral de los trabajadores expuestos a tareas complejas y a la virulencia de los reclamos de los usuarios.

El dirigente Germán Perelli llevó la voz de Encuentro Cívico Cambiemos durante la audiencia pública de SEChEEP para el incremento de la tarifa de la energía eléctrica.

Cortes no programados

Durante su intervención, Perelli planteó los cortes del servicio no programados. Graficó con el caso de San Bernardo, que desde el 15 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018, tuvo 26 interrupciones del servicio, sumando 21 horas sin servicio eléctrico, “con las complicaciones que esto acarrea para la población, sobre todo a personas enfermas, niños, ancianos, negocios que necesitan refrigerar alimentos”, precisó.

Comisión de Seguimiento de lo recaudado y su inversión

Seguido, Perelli propuso ante los presentes en la audiencia que se conforme una Comisión que haga “el seguimiento de lo recaudado”, en relación a los fondos del ítem Cargo Tarifario Específico, ya que “el dinero de ese fondo tiene que estar destinado a obras de Infraestructura que mejoren el servicio, cuestión que no se estaría aplicando como corresponde”, puntualizó.

“El 50 por ciento de usuarios paga y sostiene a los enganchados”

Por otra parte, remarcó que “debe tomarse con responsabilidad la situación de los usuarios que no pagan el servicio, porque están enganchados, que llegan a representar alrededor del 45 por ciento, y que, si no se toman medidas urgentes de recupero, la empresa se hace prácticamente insostenible desde lo económico, porque una mitad de usuarios, la que paga, sostiene a la otra mitad que no lo hace”, reclamó Perelli.

Finalmente, Perelli resaltó la preocupación social por la seguridad de los obreros de SEChEEP. “Lamentablemente, tuvimos varios accidentes de operarios, en algunos casos fatales, mientras realizaban su trabajo. Por otro lado, hubo casos de ataque al personal técnico y administrativo, por parte de personas intolerantes, ante los múltiples y constantes cortes de servicio”, expuso.

El representante de Encuentro Cívico- Cambiemos también planteó preocupación por la tercerización por parte de SEChEEP, de tareas que históricamente se hacía con personal propio, como ser: Corte y Reconexión, Guardia de reclamos, Mantenimiento en las líneas de Baja y Media Tensión.