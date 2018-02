SITECh Sudeste pide audiencia a Mosqueda para exponerle planteos

Hoy, SITECh Sudeste solicitó audiencia a la ministra Mosqueda para tratar con la funcionaria situaciones pendientes y que ya han tenido tratamiento en Mesa Técnica, ámbito en que Ministerio y sindicatos ya opinaron y emitieron dictámenes.

En particular preocupa a SITECh Sudeste “la ligereza y falta de conocimiento con que se vetó una ley sancionada por la Legislatura por la que se implementaba un concurso cerrado para un reducido grupo de docentes de Expresión Corporal que se desempeñan en el área de Educación Especial”. Al respecto, explica Gross que “dicha ley surgió como propuesta de la Mesa Técnica que intervino en la titularización de la Ley 4699 para remediar la discriminación que afectó a estos docentes y que devino de una información errónea brindada por la Junta de Clasificación”. Además, señala que “dieron su aval a este proceso de estabilidad laboral la mayoría de los sindicatos de la provincia, con la excepción de ATECh y la Federación, y ello permitió asegurar la estabilidad a una cifra cercana a los 10 mil docentes, con la salvedad de algunas situaciones especiales que esperan como acto de justicia tener los mismos beneficios”.

“Ente esa situaciones están también los proyectos especiales de Educación Especial que pasaron a constituirse en instituciones formales, tales los casos de ex CECAL, ex CEPINE y ex CAANEM, cuyo personal comprendido en la Ley 6499 aún no fue titularizado”, explica SITECh Sudeste.