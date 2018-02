ATECh reclama la convocatoria a la negociación salarial docente

ATECh expresa, a través de un comunicado, que "la discusión reclamada debe partir indefectiblemente por la imperiosa necesidad del resarcimiento del más del 17 por ciento perdido de poder adquisitivo de los sueldos a lo largo del año último pasado, a raíz del irrisorio incremento impuesto por el Gobierno de la Provincia al sector docente de un 7,5 por ciento frente a una inflación que estuvo por encima del 25 por ciento".

Señala más adelante que "de manera simultánea a tal resarcimiento reclamado, debe fijarse desde la apertura de la discusión reclamada, el piso suficiente y adecuado para el presente año, con el mayor esfuerzo ahora, y retroactivo a enero, sin perder de vista que la inflación que se prevé para este 2018, ronda a hoy en no menos de un 23 por ciento, o 25 por ciento".

Además, el sindicato que conduce Rosa Petrovich plantea que "la negociación debe quedar abierta y de manera permanente para corregir los puntos que deban corregirse de incremento salarial, de acuerdo con la mencionada inflación y el costo de vida que vamos teniendo".

En tanto, ATECh señala que "nadie puede ni debe hacerse el distraído, respecto de la pérdida estrepitosa del poder adquisitivo de los sueldos de los que venimos siendo objeto los trabajadores –en particular los de la educación-, a raíz de la situación descripta y golpeados fuertemente además con los incrementos en los combustibles (tornados en una constante); los servicios de luz, agua; todos los elementos de la canasta familiar, etc., etc".

Reclamo por la paritaria nacional docente

En el siguiente tramo, ATECh reafirma el reclamo por la convocatoria a la paritaria docente nacional, y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

En el tramo final, cuestiona el rumbo que ha tomado el Gobierno Nacional con respecto a la educación. "Las definiciones que viene tomando el poder central para con el mismo no tienen otra dirección que la de la destrucción de la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria, repitiéndose en cada una de ellas la política nefasta de los 90, signada por lo que fue la destructora Ley Federal de Educación, que vació de contenidos la escuela pública, destruyendo especialmente el nivel secundario", asevera.