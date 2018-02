Mujeres al Frente manifiesta por baja de planes sociales y por la libertad de presos políticos

La agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano manifiesta en reclamo por la libertad de los presos políticos y por la baja en los planes sociales. La organización social reclama sin realizar cortes de calles, ni de rutas. La manifestación la lleva adelante en la vera de ruta 11, con la entrega de panfletos en los que da a conocer los motivos.

También concreta medidas similares en otros puntos del interior de la provincia de Chaco.

Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente, explica que “hoy, en una medida de carácter nacional salimos a exigir la libertad de los presos políticos de nuestra patria, y a decirle al gobierno provincial que cese con la baja de los beneficios a mujeres pobres”. Luego amplía: “Es incomprensible que mujeres humildes sean dadas de baja. Considerando que trabajan, y todos los días enfrentan el hambre de sus hijos. Mientras diputadas del oficialista gastan ese dinero en entradas a carnavales, y otros gastos, que no solamente no colaboran con gobernabilidad de la provincia sino que también dejan al descubierto que no les interesa la grave situación económica que están viviendo los sectores postergados del pueblo chaqueño y de la Patria”.

“La medida se enmarca en esos ejes, sin corte de ruta, con presencia en Resistemcia y en el interior de la provincia a la vera de las rutas. Con un fuerte mensaje de reclamo al gobierno provincial y nacional”, precisa Acuña.