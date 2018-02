Causa Caballero II: Se acerca la etapa de alegatos

El jueves 15, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos iniciará la ronda de acusaciones en el juicio oral por torturas, desapariciones y violación en la Ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura.

La semana próxima tendrá lugar la jornada n° 46 del juicio oral Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, con la presentación del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos el jueves 15, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Irigoyen 33). Los debates continuarán el jueves 22, con el alegato del Ministerio Público Fiscal y por último de las defensas de los 12 represores imputados por torturas, desapariciones y violación. La etapa oral del proceso comenzó el 16 de junio de 2016; “Caballero II” es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en el Chaco, continuidad de la causa “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado” que comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 13 de diciembre de ese año, siendo el primer fallo por una causa de crímenes de lesa humanidad en la provincia.

Imputados

Los imputados son Gabino Manader, sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco, José Francisco Rodríguez Valiente Comisario General de la Policía del Chaco, José Marín, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, Comisario General de la Policía del Chaco, Luis Alberto Patetta Teniente Primero del Ejercito Argentino, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi.

El Tribunal y las partes

El tribunal de esta causa está integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Los dos primeros participaron en el Juicio Causa Masacre de Margarita Belén I. La querella es ejercida por la abogada Silvina Canteros (presidenta del Comité contra la Tortura) en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, junto con Manuel Brest, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por parte del Ministerio Público Fiscal la acusación es promovida por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por el doctor Néstor Cáceres. A los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi los representa el doctor Matías Elías Azar, hijo del primero.

Terrorismo de Estado

Según surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía, “Luego del golpe militar se aplicó a ultranza el Reglamento secreto ilegal ‘Operaciones contra elementos subversivos, RC-9-1, que mandaba eliminar a los ‘activistas en el lugar en que se encuentren (domicilio, trabajo, etc.)Así fue como las fuerzas armadas ocuparon militarmente el país que debían defender (…) Dentro de este contexto represivo operó como centro clandestino de detención, torturas y desaparición forzada de personas la división policial conocida como Brigada de Investigaciones (Dirección de Investigaciones) en que además funcionaba el Área Restringida”.