Lucila Masín: “ No le creemos nada de que puedan pronunciarse a favor del pueblo”

Recuerda la legisladora nacional Lucila Masín que las decisiones del gobierno nacional fueron “ a partir de diciembre del 2015, y tuvo que ver con el achicamiento del Estado, en garantizar solo los derechos de un sector de nuestra población”. Anticipa, de acuerdo a su mirada: “Esto se va a ir profundizando, y la clara intención de privilegiar a un sector concentrado de nuestro país, en desmedro de la ampliación de derechos legítimos,obtenidos desde el 2013 hasta el 2015”.

Continúa, y precisa que “el avance sistemático de la calidad de vida, fue producto de las luchas gremiales y sindicales, también por la ciudadanía. Nos encontramos frente a un gobierno neoliberal con características de la década del ‘90, que tiende a demostrar el corrimiento del Estado, para el retroceso de esos derechos, y lo que se van profundizando las desigualdades entre un sector y otro. En este contexto,asegura “ lo refleja con la situación económica,social y política que viene atravesando el país, con el despido de los trabajadores, con el cierre de fábricas y la soberanía económica”, grafica.

Respecto al ajuste que realiza el Gobierno Nacional, con el argumento de la “herencia recibida”, Masín desmiente esto, y afirma que “la intención del gobierno es imprimir esa impronta en nuestro país, y tiene que ver con achicar el Estado y privilegiar a un sector”.

En relación a las medidas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno Nacional, expresa que “no es por la herencia recibida, de la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. En tal sentido manifesto: “ Vemos familias que no llegan ni a fin de mes, con jubilados que su pensión o jubilación no les alcanza, y la cobertura de PAMI no llega al 100 por ciento de los medicamentos, estas son realidades”.

Insiste en que “esto no tiene que ver con una herencia recibida, sino con una voluntad política del gobierno nacional, en recortar derechos. Creo que esa herencia recibida les dejó muy alta la vara, y tampoco les dejó para garantizar y sostener lo que prometieron en campaña, no quitar los derechos que el pueblo había conquistador”. En ese marco, sostiene que “hay una complicidad del Gobierno Nacional con los medios hegemónicos de comunicación, la de mostrar y demostrar las bondades que vienen haciendo en su función, pero la ciudadanía que tenemos conciencia histórica sabemos cuáles son las repercusiones y cuáles son los dolores que va atravesar la ciudadanía”. Luego, advierte Masín que estas medidas “no traen prosperidad, con la misión futurista que tienen y que nunca llegan”.

“El Estado no termina de demostrar que tiene un compromiso con el bienestar social, para mejorarle la calidad de vida a la gente. Yo creo que estos son parches que quiere instalar, para mostrar que son un poco mesurados en la representación política y en los cargos que asumen algunos funcionarios. Sin embargo, no termina de atacar a fondo las preocupaciones que tiene la gente. No hay un pronunciamiento del Gobierno Nacional de qué van a hacer con todos los trabajadores detenidos, ni a las políticas sociales, ni al achicamiento del haber jubilatorio . Nosotros somos muy críticos de eso y no le creemos nada de lo que puedan pronunciarse a favor del pueblo”, sentenció.