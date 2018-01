Contundente rechazo de ATECh al decreto de derogación de las paritarias docentes nacionales

La ATECh ratifica en un todo el rechazo categórico a cada una de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, “desde el mismo momento en que ha asumido el Poder Central, el Presidente Mauricio Macri, las que incluyen sin más el reciente, resistido y rechazado decreto por el cual elimina las paritarias nacionales docentes”. En relación a estas, expresa: “Políticas nefastas, todas direccionadas al empobrecimiento del pueblo y al enriquecimiento de los ricos, de los grupos concentrados de poder... bajo los dictámenes del FMI; del Banco Mundial, sin importar los del pueblo, para el que debe gobernar priorizando el bien común -pero del pueblo precisamente-, no de los ‘amigos del poder’”.

“Nos vienen sumiendo a los argentinos en un estado de gravedad institucional preocupante, donde se gobierna por decretos, algunos mal llamados de ‘necesidad y urgencia’, violentando la Constitución obviamente, tratados y convenios internacionales incluidos, y con ello todo el ordenamiento jurídico de nuestra República, derogándose centenares de leyes a través de ellos que son un instrumento legal inferior a éstas, como la modificación a través de ellos también de muchas otras! Situación que no se condice con el estado de derecho y que parece ser que el único que todavía no se ha enterado es el propio Presidente!”, desliza el sindicato que encabeza Rosa Petrovich, en un documento. En esta línea, señala que “precisamente la decisión política de su Gobierno es aplicar a pies juntillas esta política neoliberal salvaje que ya en otras épocas oscuras de nuestro país, ha hecho trizas sus pilares fundamentales como son la salud, la educación, la justicia, la seguridad...”.

“Desde inicios de la gestión, a lo primero que echaron mano como para poner en claro el rumbo fue quitar el 5 por ciento de devolución de IVA en las compras con tarjetas de débito; el Decreto N° 13 (12/15), por el que se disponía la creación del Instituto de Evaluación docente, sí a las políticas perversas direccionadas a implementar la reválida de título para los docentes a través de la disfrazada evaluación, para finalmente excluir del sistema a todos aquellos educadores que a criterio del Poder gobernante, no reúnan el ‘perfil’ adecuado para ejercer la función docente”, señala ATECh. Para luego afirmar que “de la mano vino el ataque más cruel que pudo haberse visto a todos los docentes del País, con la puesta en escena desde los distintos programas de radio, televisión de los grupos concentrados de medios, de los resultados de ‘operativos de evaluación’ que siguen arrojando no otros que los esperados de lo que fue la nefasta Ley Federal de Educación de los '90 que aún subsisten sus resabios en nuestro sistema educativo a lo largo y a lo ancho del País, con el único objetivo de responsabilizar absolutamente a los trabajadores de la educación de los mismos, cuando no somos los docentes ni los que definimos los planes ni la política educativa de cada Gobierno”.

Luego amplía en su evaluación que “la decisión de pisotear la Ley de Financiamiento Educativo 26075, no convocando a las paritarias docentes en todo el año 2017, como anticipo del golpe de gracia hoy, con el Decreto N° 52 del Poder Ejecutivo Nacional, que las hace desaparecer directamente, violentando la ley, no solo con la desaparición de las mismas que implican la no fijación del piso salarial del docente inicial del país, sino la desresponsabilización del Estado Nacional de asistir financieramente a las provincias, para que aquellas jurisdicciones que no logren con sus propios recursos garantizar dicho piso lo puedan hacer, asegurando de ese modo que ningún docente argentino perciba menos de lo que allí se fija como piso”. Además de plantear que de “llevarse adelante desde el Poder Central, la desaparición de un plumazo de programas educativos nacionales, de todo fondo compensador; mismo destino para el incentivo docente... como de todas las cifras de iguales características”.

“Desde la discusión mínima de la Ley de Financiamiento Educativo cuando era proyecto propiciábamos desde la ATECH, la necesidad de que los porcentajes aportados por Nación y Provincias para el sistema educativo argentino fueran exactamente al revés, para que finalmente fuera Nación la que aportara mayor porcentaje y las provincias lo hicieran en menor proporción”, expone el sindicato docente. Tras lo cual indicó que “lo planteamos con autoridad, porque hemos reclamado formalmente inclusive una vez que se sancionó como Ley al no prosperar nuestra propuesta, que se modificara en esa dirección. Se lo hemos planteado al propio Gobierno autor de la ley, a Alberto Sileoni; a Esteban Bullrich, como al actual”. En esa línea de análisis, dice que “no solo que no se modificó, sino que hoy se avanza en su desresponsabilización absoluta, para aportar cero Nación, y que cada Provincia se arregle como pueda! Mientras, el Gobierno Nacional gobierna para los intereses extranjeros!!!”

Amplía en los cuestionamientos, mencionando “la reforma previsional rechazada y resistida por el pueblo en su conjunto, como la reducción de la AUH metiéndose de lleno con la quita de derechos de los más débiles, de los más vulnerables como los jubilados y los chicos. Reforma que bajo presión y represión salvaje impuso en el Congreso, bajo el lema del liberalismo más puro: lo que no entra por la razón entra por la fuerza, ajustando ferozmente al pueblo de ese modo, mediante palos, balas de goma, carros hidrantes... y una gran caza de brujas mediante”.

Así también, señala: “La famosa reforma laboral... que ahora anuncia Nación, dividirla en varias partes, amén del DNU que aún está vivito y coleando de derogación de centenares de leyes y de modificación de tantas otras, que para el caso del sector docente, viene de la mano del famoso ‘Plan Maestro’, de la ‘reforma educativa’, además del primer decreto aquí mencionado de diciembre de 2015 (N° 13); del Decreto N° 52 -de eliminación de las paritarias-, la modificación de la escuela secundaria anunciada por el entonces ministro aún Esteban Bullrich con la supresión de materias como lo fue la Ley Federal de los ´90, y con ello además, la expulsión del sistema de educadores, profesores de las materias a suprimirse... ; el intento de dar por tierra con los convenios colectivos de trabajo de los docentes que son los Estatutos del Docente de cada jurisdicción, que en el Chaco a propuesta de ATECH tiene rango constitucional..., todo además, como cuestión de fondo tiene un solo Norte: aniquilar la escuela pública, para que finalmente tengamos un pueblo no formado, sin educación, para que les resulte fácil llevarlo de las narices, respondiendo con las políticas neoliberales a los intereses foráneos y no a los intereses del pueblo argentino”.

“Por ello, nada es casual, el ataque despiadado a los sindicatos, tiene que ver con la destrucción de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, como lo es uno de los más importantes: su educación pública. Todas las definiciones que viene tomando Nación implican la necesaria organización no solo de los trabajadores de la educación de la República, sino del conjunto de la comunidad educativa del País, para decir no a la destrucción de nuestra escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria, exigiendo y reclamando la rectificación del rumbo tomado por el Poder Ejecutivo Nacional”, reafirma.