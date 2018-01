Paritaria nacional docente: La FND exige ser recibida para la discusión colectiva

Ante el Decreto 52/2018, la Federación Nacional Docente (FND-CTA Autónoma), expresa su rechazo a lo que considera “un intento del gobierno de Macri de poner fin a la paritaria salarial docente. Como organización gremial que representa a sindicatos y asociaciones en una decena de provincias, la FND reitera su reclamo de ser recibidos en paritaria.

“El gobierno pretende anular la paritaria salarial para imponer una vergüenza nacional: que una maestra cobre 11.400 pesos de inicial, como surge de aplicar ese 20 por ciento más sobre el salario mínimo. Cuando la canasta básica, reconocida por el gobierno, está por arriba de los 16 mil pesos. Así queda claro que, para Macri, el docente debe vivir en la pobreza, mientras las petroleras suben los precios sin reparo a niveles internacionales, acumulando riquezas junto a los demás sectores de poder que el macrismo protege, con una inflación que no para y degrada los ingresos sociales”, plantea la FND.

“Este nuevo decretazo, que se suma al anterior con el que pretenden derogar casi 200 leyes y derechos como el de no poder embargar los salarios, anula la discusión salarial nacional docente, reivindica la ley de transferencia de escuelas y docentes a las provincias sin presupuesto alguno; ratifica la idea del gobierno nacional de desentenderse de su responsabilidad de sostener el salario docente, además de tener que discutir el salario docente nacional garantizado, igual que el aumento del Incentivo del 2018 y el Fondo Compensador para las provincias que no llegan a ese piso”, sostiene la organización docente.

La FND aspira “a paritarias libres, sin techo, con aumentos en un solo tramo, no en cuotas que licuan el aumento acordado, retroactivos a enero y no desde marzo, el que debe ser indexados por la inflación real. Reclamamos ser convocados a Paritaria Nacional para recuperar el atraso salarial que implica hoy un inicial por debajo de la línea de pobreza y un básico docente por debajo de la indigencia, con lo que no hay educación de calidad”.

“Luchamos por una nueva matriz salarial, donde todas las sumas estén en blanco, incluido el Incentivo, el que debe pasar al básico con fondos de Nación para que ese blanqueo no dependa de las finanzas de cada provincia. Un salario inicial que cubra la canasta familiar y garantice el acceso a los bienes culturales para que un docente pueda trabajar en un sólo cargo, con no más de 20 alumnos”, expresa.

Asimismo dice ponerse “a disposición para encarar con CTERA y los gremios docentes de la CGT el rechazo a este atropello, en un plan de acción con medidas nacionales crecientes y resueltas democráticamente, si no se anulan los decretazos y se convoca a la paritaria salarial. En rechazo también de la represión que acompaña el ajuste, reclamando el desprocesamiento de los luchadores y la libertad a los presos políticos”.

Al mismo tiempo, ratifica “la necesidad de concretar la convocatoria a reunión nacional en febrero de todos los gremios, seccionales, directivos, sectores clasistas y anti burocráticos y agrupaciones de oposición al ajuste de los gobiernos para preparar el "No Inicio" de clases 2018 si no se revierte está política”. Así también demanda “un aumento inmediato del Presupuesto Educativo al 10 por ciento del PBI para garantizar una educación de calidad y en rechazo a las reformas en curso del gobierno, en claro ataque a la escuela pública”.