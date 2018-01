Discusión salarial docente: Para SITECh Federación, con el decreto "se garantiza el no inicio de clases"

SITECh Federación enciende la alerta ante el decreto del gobierno nacional que deja a un lado la convocatoria a la paritaria nacional docente. Afirma que de esta manera se garantiza el no inicio de clases.

"Como era de esperar, el Gobierno Nacional volvió a arremeter contra la clase trabajadora en su perversa implementación de políticas de ajuste el macrismo a través de un decreto anula la negociación del salario del sector docente a nivel nacional desterrando definitivamente la paritaria nacional y dejando en manos de las provincias el destino de miles de trabajadores que ya nos encontramos por debajo de la línea de la pobreza”, expresa SITECh Federación en relación al Decreto nacional 52/18, que modifica la Ley de Financiamiento Educativo.

SITECh Federación manifiesta “rechazo absoluto a este nuevo ‘sinceramiento’ del Gobierno Nacional, ya que, de hecho, desentenderse en materia de inversión en educación pública ha sido moneda corriente, por lo que el decreto es la cristalización de lo que en la práctica ya venían realizando y es el espejo de la ideología que profesan, y en este sentido el Ejecutivo Nacional ha firmado el no inicio de clases en todo el país”.

“En un contexto de absoluta incertidumbre, en el que los voceros oficiales en la vorágine de burlescos sinceramientos salen a plantear ‘nuevas metas de inflación’, con precios que se disparan, un dólar con valores históricos, tarifazos irracionales, saqueo a los jubilados, despidos masivos, el Gobierno Nacional lejos de buscar caminos que permitan aliviar a la clase trabajadora toma la decisión arbitraria y unilateral de firmar un decreto que atenta contra una conquista como lo es la Paritaria Nacional, cuestión esta que no hace más que arrojar combustible al fuego y enciende con más fuerza un conflicto que no ha sido resuelto año tras año”, sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Asimismo considera que “es una vergüenza nacional que un docente cobre 11 mil pesos, que serían el 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil cuando la canasta reconocida por el propio gobierno es superior a los 16 mil pesos, quedando claro que para Macri el docente debe vivir en la pobreza, mientras las petroleras suben los precios sin reparo a niveles internacionales acumulando riquezas juntos con los demás sectores de poder que protege el macrismo”.

Así también, SITECh Federación señala que “denunciado tanto la parodia del kirchnerismo cuando hacía ‘como si’ negociaba los salarios docentes y el ‘sello mayoritario’ levantaba la mano a la par que empobrecía a los trabajadores docentes que decían representar; como al actual gobierno macrista que desde que asumieron han hecho con las leyes y decretos una lotería en la que han rifado y continúan rifando cada uno de nuestros derechos”. Además, afirma que “los distintos ajustes que sufrimos en el sector docente durante los distintos gobiernos fueron consentidos por los gremios nacionales, no así la FND que ha mantenido la independencia de los gobiernos”.

“Evidentemente el macrismo está dispuesto a llevarse por delante a la totalidad de la clase trabajadora, cuestión esta que quedó evidenciada cuando en medio de tamaño conflicto social en el que las fuerzas represivas del Estado desplegaban su poder sobre las calles, el Congreso arrasaba a los jubilados, embestida que tendrá su continuidad cuando pretendan aplicar la mal llamada ‘reforma laboral’”, evalúa SITECh Federación.

De todos modos, SITECh Federación dice que “la provincia no es ajena a esta práctica de ajuste y el simulacro de paritaria provincial’ orquestado por el ex ministro Farías ha dejado como resultado una recomposición miserable del 7,5 por ciento en el año 2017, por lo que la actual ministra de Educación deberá cargar con esa ‘pesada herencia’ y convocar de manera urgente a los sindicatos para comenzar a dialogar sobre los salarios, a sabiendas que la paupérrima suma otorgada el pasado año, de no obtener una oferta acorde a lo perdido y a la inflación actual, implica la continuidad del conflicto”.

“Nos espera un año marcado por el conflicto, con frentes abiertos tanto a nivel nacional como provincial, con un escenario en el que el ajuste a la clase trabajadora estará al orden del día”, avizora el sindicato docente. A lo que seguidamente señala que “como un preludio, diciembre del 2017 fue la antesala, con una clase política que desprecia profundamente el overol y no tiene reparo para imponer medidas que no son otras que la profundización del ajuste”.

SITECh Federación hace un llamado “a la unidad de acción de todos los sectores, ya que no estamos dispuestos a ser, como trabajadores, los que debamos cargar sobre nuestras espaldas la crisis, convencidos de que la lucha será larga, pero si nos encontramos unidos podremos frenar a los ricos y poderosos e impedir de esta forma ser tierra arrasada por un proyecto neoliberal que beneficia a los grandes empresarios y condena a los de abajo a la eterna pobreza”.