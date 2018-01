Rodrigo Ocampo apunta contra Zdero y Ayala: "No pueden venir a dar lecciones de buenos vecinos"

"Los responsables del caos ambiental que heredamos no pueden venir a dar lecciones de buenos vecinos. Son Aída Ayala y Leandro Zdero los que durante años no resolvieron ni los microbasurales, ni los basurales a cielo abierto, ni el de María Sara, ni la mugre en las calles, ni el Hospital Veterinario. No hicieron nada, que al menos por una vez muestren respeto y acompañen las acciones positivas que llevamos a cabo en la ciudad", dijo el concejal resistenciano Rodrigo Ocampo en respuesta a la denuncia realizada por referentes de Cambiemos respecto al no inicio de la obra del Hospital Veterinario Municipal en Resistencia.

Según el edil del PJ, la presentación correspondiente del Hospital Veterinario y también su ejecución “forma parte de una estrategia integral en materia ambiental, que ubica a Resistencia en una referencia ambiental para el nordeste, siendo coherentes con lo dicho en nuestro inicio de gestión".

"Queremos cuidar a las familias de la ciudad, pero también a sus mascotas, en definitiva al ambiente de nuestra comunidad”, remarcó Ocampo.