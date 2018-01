Hospital Veterinario: "¿Dónde está el dinero?", preguntan desde Cambiemos

La diputada nacional Aida Ayala, el diputado provincial Leandro Zdero y la concejal de Resistencia, María Teresa Celada plantean que pese a estar en la fecha anunciada, el Hospital Veterinario no se inició. Piden saber dónde está el dinero transferido por Nación.

El Municipio de Resistencia, a través de su secretario de Infraestructura, Diego Arévalo, había informado que este lunes 15 de enero se daría inicio a la obra del Hospital Veterinario de Resistencia, luego de los cuestionamientos realizados por dirigentes de Cambiemos.

"Sin embargo, estando en 15 de enero, la obra no se inició", dijeron la diputada nacional Aida Ayala, el diputado provincial Leandro Zdero y la concejal de Resistencia, María Teresa Celada.

Aída Ayala: “Esta situación amerita que informemos al Ministerio del Interior y a las unidades de auditoría”

La ex secretaria de Asuntos Municipales de la Nación y actual diputada nacional Aída Ayala, expresó que “venimos a acompañar los reclamos que iniciaron la concejal Celada y el diputado Zdero respecto a esta obra. Como ex secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, y responsable de la firma del convenio con el Municipio para esta obra, quise verificar el inicio tan anunciado para hoy 15 de enero de este hospital, pero vemos con gran preocupación que no existe siquiera indicios de inicios de la obra”.

“Ante esta situación, vamos a pedir una entrevista con el intendente porque la verdad es que, como funcionarios públicos, tenemos que rendir cuentas de estos fondos que han sido transferidos ya en su momento”, indicó Ayala.

Acotó además que “esta situación amerita que informemos al Ministerio del Interior y a las unidades de auditoría, para que puedan efectuar el control correspondiente”.

La actual diputada nacional hizo referencia a su gestión como secretaria de Asuntos Municipales, manifestando que “este tipo de obra tienen un plazo determinado desde el momento que se envían los fondos. Esto lo hacíamos en todo el país y verificamos el estado de avance. En el caso del Hospital Veterinario, no se ha iniciado nada y el dinero ya fue depositado”.

“Debemos ser muy prudentes y responsables, porque lo que aquí se administra en dinero de los argentinos”, finalizó.

Leandro Zdero: el Municipio dio una fecha de inicio, pero nada aquí ha empezado

Por su parte, el diputado provincial Leandro Zdero expresó estar “sorprendidos, ya que el Municipio dio una fecha de inicio, pero nada aquí ha empezado”.

“Ante esta situación, vinimos con la ingeniera Ayala, que fue la responsable, cuando era secretaria de Asuntos Municipales, de esta colaboración de la Nación al Municipio, a través de la transferencia de tres millones novecientos mil pesos para esta obra”, explicó.

“La Municipalidad, después de tener hace tantos meses el dinero depositado, iba a iniciar a la obra, y no hay ningún tipo de indicios sobre la misma, y eso verdaderamente nos preocupa”, apuntó Zdero.

Manifestó además que “ha habido muestras concretas de acompañamiento de la Nación a los municipios, y en particular, este hospital era una demanda genuina de los resistencianos. Queremos que esta obra se haga, vamos a seguir insistiendo para que ese dinero que está depositado en una cuenta municipal, se pueda realizar”.

María Teresa Celada: “Todos nos preguntamos qué está pasando con el Hospital Veterinario”

Finalmente, la concejal de Resistencia, María Teresa Celada afirmó que “todos nos preguntamos qué está pasando con el Hospital Veterinario”.

“Días tras nos encontramos con la novedad de que no había obra iniciada”, indicó Celada. A lo que seguidamente, señaló que “después de nuestros reclamos, los funcionarios municipales dijeron que se iba a hacer, que para fines del año estaría concretado, y específicamente el secretario de Infraestructura dijo que hoy 15 de enero se iniciaba la obra. Vinimos a verlo, y no ocurrió tal cosa”.

“Acá estamos en juego cumplimientos de los deberes. En julio del 2017 se firmó el convenio, en agosto se transfirió desde la Nación el dinero al Municipio. Sabemos que recién en noviembre se llamó a licitación privada y tomamos conocimiento, no por envíos formales de los funcionarios, a pesar de que se los hemos requeridos, que el 28 de diciembre se adjudicó la construcción de este hospital a una empresa de la ciudad”, detalló la concejal de Cambiemos. Y luego siguió: “Nos preguntamos entonces: ¿Dónde está el hospital y donde esta dinero?”, preguntó Celada.

“Hoy lunes 15 de enero no se cumplió la promesa de inicio de obra. El dinero está, pero queremos saber dónde, y porque no cumplieron su palabra”, finalizó.