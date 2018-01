Jóvenes chaqueños del Movimiento Evita viajan a Chile a ver al Papa Francisco

Jóvenes del interior chaqueño, militantes de la Juventud Peronista del Movimiento Evita, irán en representación de la organización social a ver al Papa Francisco, en su visita a Chile, en el marco de una nueva gira por Sudamérica.

Los chaqueños que participarán de la misa que el Sumo Pontífice realizará en Temuco, en la mañana del miércoles 17 en el aeropuerto Maquehue, partirán de Resistencia el lunes 15 y tras varias horas de viaje arribarán a Chile para encontrarse con el Papa. Fredi Ángel Mancilla de Pampa del Indio, Miguel Rea de Los Frentones y Miguel Balcón de Concepción del Bermejo son jóvenes del Chaco profundo del sector de la Economía Popular, provenientes de distintas localidades.

Esa misma tarde, después de la misa, los jóvenes volverán al territorio nacional y se hospedarán en San Martin de los Andes, donde compartirán con militantes de todo el país, en distintos talleres para reflexionar y debatir sobre el mensaje de Francisco y su relación con el programa de los movimientos populares de las 3T: Tierra, Techo y Trabajo.

El próximo viaje del Papa Francisco a Chile y a Perú, del 15 al 21 de enero, es el número 22 y el sexto a Latinoamérica desde su elección en 2013. Desde ese primer momento de su pontificado estuvo marcado por el profundo compromiso con los que más sufren, con las familias que trabajan en la economía popular, como la de estos tres militantes, esa economía de los que el sistema dejó afuera, de los que se las rebuscan para inventarse el trabajo, y subsistir al margen del mercado laboral formal. Los que el Papa Francisco llama los poetas sociales, y reivindica encargándose de dar un lugar especial en cada gira, reafirmando la fuerte alianza con los sectores más vulnerables y olvidados de la sociedad.

Francisco en el último encuentro de movimientos populares, desarrollado en California, el último 17 de febrero, escribió sobre esta temática:

“Las heridas que provoca el sistema económico que tiene al centro al dios dinero y que en ocasiones actúa con la brutalidad de los ladrones de la parábola, han sido criminalmente desatendidas. En la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino. Esta actitud hipócrita, tan distinta a la del samaritano, manifiesta la ausencia de una verdadera conversión y un verdadero compromiso con la humanidad.

Se trata de una estafa moral que, tarde o temprano, queda al descubierto, como un espejismo que se disipa. Los heridos están ahí, son una realidad. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente porque tarde o temprano el hedor se siente y, cuando ya no puede negarse, surge del mismo poder que ha generado este estado de cosas la manipulación del miedo, la inseguridad, la bronca, incluso la justa indignación de la gente, transfiriendo la responsabilidad de todos los males a un ‘no prójimo’. No estoy hablando de personas en particular, estoy hablando de un proceso social que se desarrolla en muchas partes del mundo y entraña un grave peligro para la humanidad.”