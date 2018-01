Plazoleta Codutti: Desde Cambiemos reivindican el uso público

La concejal de Resistencia, María Teresa Celada, y la diputada nacional Alicia Terada reafirmaron posición en el conflicto alrededor de la plazoleta Codutti. El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Diego Arévalo dijo que el Municipio tiene potestad sobre la condición dominial sobre este espacio.

Celada: “Hay que mostrar los hechos para que los vecinos sepan con exactitud la situación”

La concejal Celada manifestó que “en el caso de la Plazoleta Codutti existieron en estos últimos días hechos, opiniones y puntos de vista. Por ello, hay que mostrar los hechos para que luego los vecinos los analicen y conozcan con exactitud la situación”. “Como no me han contestado los pedidos de informe que requerí sobre este caso, he seguido de cerca las declaraciones del Intendente y de sus funcionarios, y pareciera ser que todo fue una confusión de terreno, ya el lote que cedieron a la iglesia ortodoxa es de dominio privado del municipio y por lo tanto pueden disponer libremente de él, según afirmaron”, destacó.

Celada detalló que “en fecha 29 de mayo del año 1978, la señora Rosa P de Codutti dona al municipio una superficie superior a dos manzanas con la finalidad de que sea destinada a originar “calles, ochavas, plazas y reservas para el uso público”. “Cualquier vecino puede acercarse al terreno en cuestión y podrá ver que existe emplazada en uno de sus muros una placa con la leyenda Municipalidad y Comunidad de Resistencia: En homenaje a los pioneros italianos que contribuyeron a forjar nuestro Chaco. Plazoleta Codutti. 28 de abril de 1985”, expuso.

Terada: “La Ley de Patrimonio está vigente y es ley para todos los chaqueños”

Mientras que la diputada nacional Alicia Terada señaló que “años más tarde a esa donación, se dictó la Ley Provincial 6416, que en su artículo 1º establece ‘Declárase patrimonio cultural de la Provincia del Chaco, la Chimenea del Ex -Complejo Industrial ‘Codutti’, fabrica desmotadora de algodón y extractora de aceites vegetales- conjuntamente con su plazoleta que lleva su mismo nombre, situadas en inmuebles de dominio público, y que fueron donados al Municipio de Resistencia por sucesores de Félix Enrique Codutti”.

“Los artículos siguientes de la ley reconocen el gran valor histórico de los bienes y un reconocimiento a quienes han aportado al desarrollo de nuestro Chaco”, indicó Terada. A lo que seguidamente apuntó que “ésta norma efectivamente fue vetada por el propio Capitanich, pero la Cámara de Diputados insistió y convirtió en ley, formando parte como texto consolidado de nuestro Digesto Jurídico bajo el número 1765-E. En otras palabras es una ley vigente para todos los chaqueños”.

“Según el intendente y sus funcionarios estamos todos confundidos”

Ante esta especificación de los hechos, Celada afirmó que “según el intendente y sus funcionarios estamos todos confundidos. Ellos tienen un inmueble ubicado en calle Pio XII, identificado catastralmente como parcela 31, Manzana 38, Chacra 122, Sección B, Circunscripción II, de propiedad municipal que se titularizó en el año 1993 por Resolución 499/93, resaltando que forma parte del dominio privado, no registra restricciones de dominio y las diversas normativas referidas al sector no incluyen al bien. En síntesis, es un terreno de dominio propio del Municipio y puede cederlo a quien quisiere”.

“Pero si nos remitimos a la Resolución 499/93 destinada a aceptar la donación efectuada por la Familia Codutti podemos leer en su artículo 1º Aceptar la donación (…) a la Municipalidad de Resistencia para uso público dejando bien en claro que la donación tenía una finalidad específica. Cabe preguntarse ¿Cómo un bien que era para ‘uso público’ -Resolución 499/93- y de “dominio público” -Ley 6414- paso a ser de ‘dominio privado’ y ‘uso privado’?”, se preguntó Celada.

En esa línea, la representante comunal manifestó que “todos sabemos que los bienes del dominio público son los que están destinados al disfrute de toda la comunidad sin discriminación y en forma gratuita; por lo cual si ese terreno, tal como lo han aclarado los funcionarios del Intendente, forma parte de la donación efectuada por la familia Codutti ‘con cargo’ de que sea de ‘uso público’ deberá estar siempre destinados al ‘uso público’ de los habitantes; o sea, que no puede pasarse ligeramente al domino privado como lo señalan o si así lo fue, se debería analizar la constitucionalidad del instrumento legal”.

Terada reafirmó lo expresado anteriormente por la concejal, declarando que “es claro que el bien en cuestión fue donado para el uso público y para integrar el dominio público. Si en algún momento de la historia se le cambió su finalidad no significa que haya sido correcto o que debamos convalidar. No entenderlo de tal manera, además, sería desnaturalizar el régimen del dominio público, convalidando la apropiación privada de bienes que pertenecen a toda la comunidad con el agravante que ha sido el propio municipio quien realizara esta maniobra”.