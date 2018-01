Inscriben desde el sábado 6 para la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadanía y el curso de formación de agentes de policía

La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadanía de 2018 tendrá 100 vacantes y el curso de Formación para agentes de la policía 400. Habrá lugar para hijos de excombatientes y de ciudadanos de pueblos originarios.

El gobernador Domingo Peppo firmó el decreto que autoriza al Ministerio de Seguridad Pública iniciar el sistema de reclutamiento proceso de admisión para la incorporación 2018 al “LI” Curso de Formación para Oficiales Subayudantes de Policía-Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana” “XXXVIII° Curso de Formación para Agentes de Policía”. El periodo de inscripción será del 6 al 26 de enero.

El mandatario firmó el decreto en un reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad Publica, Carlos Barsesa y la subsecretaria de Legal y Técnica, Jéssica Ayala. De esta manera faculta al Instituto de Educación Superior de Formación Policial y Seguridad Pública, para que diseñe, ejecute y evalúe los planes de incorporación y de estudios para los cursos de formación y oportunamente eleve la propuesta para el nombramiento como alumnos.

Serán 100 vacantes para la tecnicatura (título avalado por el Ministerio de Educación de la Nación y por el de la Provincia) y 300 para la escuela de agentes que contempla lugares para hijos de excombatienes y para los pueblos originarios. El objetivo es una formación acorde a las exigencias del sistema social imperante, el respeto y garantías de los derechos humanos, la trascendencia de su misión en el contexto social y la necesidad de adaptarse a los continuos cambios del mundo moderno, entre otros.

Los cursos de reclutamiento les permitirán a los participantes adquirir la formación básica imprescindible para desempeñarse como personal del Cuerpo de Seguridad - Escalafón General, iniciar un proceso de formación, capacitación y actualización permanente en el campo laboral policial, asumiendo la auto - educación y el perfeccionamiento constante como parte de la praxis profesional.

La incorporación para cada uno de los cursos se conformarán con una única lista de promedios generales, en virtud a que en incorporaciones pasadas promedios académicos elevados quedaron fuera del cupo de vacantes, por no encontrarse comprendidos dentro de las vacantes asignadas en las distintas zonas. Para ambos cursos, las vacantes destinadas a los pueblos originarios que se declaren desiertas serán cubiertas con ciudadanos masculinos, respetándose el orden de mérito alcanzado en los exámenes admisión.

El cronograma establecido por el Ministerio de Seguridad, será común para los dos cursos. Del 6 al 26 de enero se realizará la inscripción, del 2 al 16 de febrero los exámenes de aptitud física y el 21 de febrero se publicarán los resultados. Del 5 al 9 de marzo se tomarán los exámenes de habilidades cognitivas y de conocimientos y el 27 se publicarán los resultados, mientras que el 30 se hará la publicación de orden de mérito parcial.

Requisitos y documentación

Son requisitos de inscripción excluyentes de la convocatoria ser argentino/a, nativo/a o por opción, tener 18 años cumplido al momento de la inscripción, y 26 años como máximo durante 2018, estar domiciliado/a en el Chaco, lo que deberá constar en el DNI, con una antigüedad mínima de dos años de residencia en la provincia; tener una estatura no inferior a 1,65 metros en varones y 1,60 metros en mujeres, tener estudios secundarios completos y no adeudar materia alguna al momento de su inscripción; no registrar causa o antecedentes judiciales; no registrar antecedentes policiales, referidos a la identificación en causa penal o contravencional, no ser beneficiario/a de ningún Plan Social a nivel nacional, provincial o municipal a la fecha de incorporación, tener un peso proporcional a la estatura y edad, conforme el IMC (Índice de Masa Corporal), presentar la documentación establecida en el presente Plan de Incorporación.

La documentación solicitada deberá ser presentada en carpeta colgante, únicamente, en el Instituto Superior de Formación Policial y Seguridad Pública (Coronel Falcón 350 de Resistencia) de lunes a viernes de 9 a 16 en el período establecido en el calendario de esta convocatoria y conforme el turno otorgado a cada postulante oportunamente: formulario de inscripción con todos los datos completos y firmado por el interesado (estará a disposición en la página web del Instituto de Formación (isspchaco.edu.ar), donde el postulante luego de inscribirse recepcionará un correo electrónico con la confirmación de su preinscripción el que deberá imprimir y presentarlo junto al resto de las documentaciones), Documento Nacional de Identidad, original y una fotocopia, actualizado conforme las normativas vigentes. Certificado de Nacimiento: original y una fotocopia, título Secundario: original y fotocopia, certificado Médico expedido por profesionales de Salud Pública de la Provincia o profesional particular que acredite que el/la postulante se encuentra en condiciones de someterse a la Prueba de Aptitud Física. Se incluye el formulario correspondiente en este Anexo y una fotografía tipo carnet de 4 X 4 cm de fondo blanco, la que deberá estar adosada en el formulario de inscripción en el lugar establecido para ese fin.